Neue Folge Viererkette: Jetzt spielt der FC Augsburg um Europa mit

Die Serie wird allmählich unheimlich: Das 1:0 gegen den VfL Wolfsburg ist für den FC Augsburg das zehnte Spiel in Folge ohne Niederlage, erneut spielte Torwart Finn Dahmen zu Null und steht nun bei 613 Minuten in Folge ohne Gegentor. Innerhalb des FCA ist das längst eine Bestmarke, aber der Keeper ist mittlerweile auch in die Top Ten der besten Serien der Bundesliga vorgedrungen. Den Rekord hält immer noch Timo Hildebrand, der mit dem VfB Stuttgart 884 Minuten ohne Gegentor blieb.

Für den FCA bedeutet die aktuelle Serie, dass nur noch vier Punkte Rückstand auf die Europapokal-Plätze bestehen. Warum intern längst neue Ziele ausgegeben worden sind, warum der FCA nach der Länderspielpause vielleicht noch stärker wird und wie sich die unglaubliche Dahmen-Serie erklärt - darüber sprechen Johannes Graf, Robert Götz und Florian Eisele in der aktuellen Folge der Viererkette.

Erfolgs-Serie beim FC Ausburg: Jeffrey Gouweleeuw ist neuer Rekord-Niederländer

Neben der schier unglaublichen Serie von Finn Dahmen (ein weiteres Zu-Null-Spiel gegen Hoffenheim würde ihn auf Platz fünf der ewigen Bestenliste der Bundesliga-Geschichte heben) gab es zwei weitere bemerkenswerte Statistiken: Cedric Zesiger spielte nicht nur in seinem achten Spiel für den FC Augsburg zum achten Mal zu null, sondern gab mit einem starken Pass auf Phillip Tietz die Vorlage zum einzigen Treffer des Tages. Zudem ist Jeffrey Gouweleeuw der neue alleinige Rekord-Niederländer der Bundesliga: Die Partie gegen Wolfsburg war sein 250. Einsatz in der höchsten deutschen Spielklasse. Damit überholte der „Abwehr-Jeff“ den bisherigen Rekordhalter Heinz van Haaren, der in den 60er und 70er Jahren in 249 Erstliga-Partien für Duisburg und Schalke aufgelaufen war.

Gute Nachrichten gab und gibt es zudem auf privater Ebene beim FC Augsburg: Nachdem Mergim Berisha unter der Woche bekannt gegeben hatte, dass er erstmals Vater wird, feierte Wolfsburg-Torschütze Tietz seinen Treffer auch mit dem Ball unter dem Trikot. Auch bei ihm steht im Juli Nachwuchs an. Mitte Februar war Cedric Zesiger bereits das erste Mal Papa geworden. Es gab schon Länderspielpausen, in denen die Stimmung schlechter war.

„Viererkette - der FCA-Podcast“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die YouTube-Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Viererkette“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.