Neue Folge Viererkette: Und auf einmal ist beim FCA alles anders

Die Frage darf angesichts der jüngsten Auftritte des FC Augsburg schon erlaubt sein: Was ist denn hier auf einmal los? Nach dem eher blassen Auftritt zuhause gegen Stuttgart schien Jess Thorup angezählt, vor den Auswärtspartien in Berlin und Bremen deutete nicht zuletzt die zuvor dürftige Auswärtsbilanz nichts auf sonderlich viele Punkte hin. Und dann? Dann zeigte der FCA endlich das Gesicht, das sich viele von ihm erhofft hatten. Zwei 2:0-Siege in Folge stehen nun auf dem Konto und sinnbildlich dafür stehen die Worte von Trainer Jess Thorup. Der hatte nach dem Erfolg in Berlin gesagt: „Plötzlich weiß jeder: Wow, so muss das aussehen.“ Wie die plötzliche Leistungs- und Ergebnissteigerung zu erklären ist, welche Erkenntnisse aus den beiden Spielen zu Buche stehen und welcher alte Bekannte kurz vor seiner Rückkehr nach Augsburg steht - darüber sprechen in der aktuellen Folge der Viererkette Johannes Graf, Marco Scheinhof und Florian Eisele. Und zu gewinnen gibt es diesmal auch etwas für alle Hörer.

Rein taktisch scheint beim FC Augsburg wenig verändert: Sowohl in Berlin als auch in Bremen lief der Klub mit einer Fünferkette auf, verzichtete auf allzu viele Profis mit einer generell offensiven Ausrichtung. Dennoch schien die Mannschaft in beiden Partien wie ausgewechselt zu spielen und belohnte sich mit den Siegen für den wieder entdeckten Mut. Was nun wirklich neu ist - darüber spricht die Viererkette in der aktuellen Folge. Kleiner Spoiler: Natürlich hatten auch die Herren Claude-Maurice und Essende gehörigen Anteil an dem Erfolg.

Der FC Augsburg wird wohl auf dem Transfermarkt nochmal aktiv werden

Aber auch sonst gibt es einiges, was beim FC Augsburg besprechenswert ist. So wird sich der bisherige Co-Trainer Jacob Friis nach dem Heidenheim-Spiel zur finnischen Nationalmannschaft verabschieden. Daniel Baier wiederum ist bekanntlich schon eine Weile nicht mehr beim FCA, hat nun aber auch für Schlagzeilen gesorgt: Der Augsburger Rekordspieler in der Bundesliga wird Mitte Februar eine Stelle als Sportkoordinator bei RB Leipzig antreten. Pikant wegen RB Leipzig, pikant aber auch wegen Baiers Vorgeschichte mit den Sachsen.

Personell könnte sich beim FC Augsburg nochmals etwas tun, der vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Cédric Zesiger scheint nicht der letzte Transfer zu werden. Dass der FCA bei der Suche nach Stürmern bei seinem Ex-Profi Mergim Berisha angekommen ist, verwundert dann die Viererkette doch ein wenig. Übrigens: Wer Karten für das Spiel gegen Heidenheim gewinnen will, hat dazu diesmal in der Viererkette Gelegenheit. Wie die Teilnahme funktioniert, ist im Podcast zu hören.

„Viererkette - der FCA-Podcast"

