FC Augsburg

Wohin führt der Weg des FCA?

Plus Nach der 0:2-Niederlage gegen Freiburg stehen die Augsburger und Trainer Enrico Maaßen am Samstag gegen den SV Darmstadt 98 wieder einmal unter Zugzwang.

Von Robert Götz

Wenn der FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu Hause gegen den SV Darmstadt 98 antritt, dann geht es natürlich vordergründig nur um drei Punkte. Wenn man in der Situation des FCA nach der 0:2-Niederlage beim SC Freiburg von „nur“ sprechen kann. Sechs Spiele, fünf Zähler, Platz 14, ein Jahr ohne Sieg in der Ferne.

Einige FCA-Fans fordern den Rauswurf des Trainers, andere spenden in Freiburg Applaus

Also geht es für Trainer Enrico Maaßen doch um mehr als nur Punkte. Er muss gewinnen, am besten überzeugend, um vor der Länderspielpause die Diskussion um seine Arbeit nicht weiter anzuheizen. Die findet derzeit unter den FCA-Fans hauptsächlich in den Umläufen der WWK-Arena und in den sozialen Foren statt. Dort wird durchaus schon der Rauswurf des 39-Jährigen gefordert. Andererseits verabschiedeten die meisten mitgereisten Anhänger, vor allem die Ultras, ihre Mannschaft in Freiburg mit aufmunterndem Applaus und weniger mit Pfiffen in die Kabine. Die Stimmung dort ist also genauso unheitlich wie das Bild, das der FCA bisher in dieser Saison hinterlassen hat.

