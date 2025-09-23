FC Augsburg stellt Nachhaltigkeitsinitiative „Brückenbauer“ vor

Der FC Augsburg hat im Rahmen seines Heimspiels gegen den 1. FSV Mainz 05 eine Nachhaltigkeitsinitiative vorgestellt: Unter dem Titel „Brückenbauer“ will der Verein künftig gemeinsam mit Partnerunternehmen nachhaltige Projekte in der Stadt und Region Augsburg vorantreiben.

Ziel sei es, Unternehmen aus der Region zusammenzubringen, um gemeinsam Projekte mit Mehrwert für Stadt und Gesellschaft umzusetzen. Zum Auftakt wurden sechs regionale Firmen als erste „Brückenbauer“ vorgestellt: Company Bike Solutions GmbH, Creativeaty GmbH, ISAS GmbH, Kühl Entsorgung & Recycling Süd GmbH, Ladenbau Balzer GmbH und Walter Fensterbau.

„Wir freuen uns, dass sich die ersten sechs ‚Brückenbauer‘ unserem Vorhaben angeschlossen haben, wir gemeinsam Verantwortung für die Region übernehmen und Bestrebungen für nachhaltige Entwicklungen Hand in Hand umsetzen werden“, erklärte Pierre Lemmermeyer, Mitglied der Geschäftsleitung des FC Augsburg. Die Initiative sei ein wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie des Vereins.

„Brückenbauer“: Das sind die bisherigen Nachhaltigkeits-Maßnahmen

Jedes der beteiligten Unternehmen bringt einen eigenen Schwerpunkt in die Partnerschaft ein; hier einige der Projekte:

Company Bike Solutions unterstützt den FCA mit einem Dienstrad-Leasingprogramm für Mitarbeitende. Zudem soll das Fahrrad als umweltfreundliches Verkehrsmittel stärker gefördert werden. Creativeaty arbeitet daran, das Angebot an pflanzlichen Speisen sowohl im FCA-Geschäftsbetrieb als auch an Heimspieltagen weiter auszubauen. Die ISAS GmbH, spezialisiert auf Kanalsanierung, rücke das Thema Wasserinfrastruktur stärker in den Fokus des Vereins. Die Kühl Entsorgung & Recycling Süd GmbH übernehme bei Heimspielen die Entsorgung von Abfällen und kooperiere mit dem FCA bei der Entwicklung eines Wertstoffmanagement-Konzepts.

Ein zentrales Element der „Brückenbauer“-Initiative ist der Mitteilung des FCA zufolge der regelmäßige Austausch innerhalb des Netzwerks: Unternehmen und Verein entwickeln gemeinsam neue Ideen und Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Entwicklungen in der Region. Der FC Augsburg plant, das Netzwerk der „Brückenbauer“ in den kommenden Monaten weiter auszubauen und zusätzliche Partner zu gewinnen.