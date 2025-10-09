Nächste Degradierung: Ex-FCA-Stürmer Mergim Berisha soll in der 3. Liga spielen

Vom Nationalspieler zum Aussortierten: Bei der TSG Hoffenheim setzt sich der Abstieg von Ex-FCA-Stürmer Mergim Berisha fort. Wie der Kicker berichtet, soll Berisha zusammen mit dem ebenfalls aussortierten Dennis Geiger künftig für die Zweitvertretung der Sinsheimer auflaufen - in der 3. Liga. Schon direkt nach seiner Rückkehr aus Augsburg war Berisha im Sommer signalisiert worden, dass man bei der TSG nicht mehr auf ihn setzt, er durfte ebenso wie Geiger und der mittlerweile gewechselte Florian Grillitsch das Trainingslager der ersten Mannschaft nicht mitmachen. Stattdessen sollte er sich auf dem Trainingsgelände der TSG fit halten.

Die Leihe zum FCA zuvor sollte für den 27-Jährigen eine Rückkehr zur alter Stärke bedeuten. Es kam anders. In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit kam er nur auf zwei Kurzeinsätze für Augsburg, in denen er insgesamt 38 Minuten auf dem Feld stand. Nun folgte der vorläufige Tiefpunkt für den Angreifer, der im März 2023 noch zwei Länderspiele für Deutschland absolviert hatte.

2023 hatte Hoffenheim 14 Millionen Euro für Berisha an den FCA gezahlt

Berisha war im Sommer 2023 mit großen Ambitionen von Augsburg nach Sinsheim gewechselt. 14 Millionen Euro hatten die Kraichgauer nach Augsburg für den Stürmer überwiesen, der dort den viel zitierten nächsten Schritt machen wollte. Von Beginn an lief für Berisha aber nur wenig zusammen. Zuerst stoppte ihn ein Kreuzbandriss, dann war er wegen Unstimmigkeiten mit dem damaligen TSG-Coach Pellegrino Matarazzo kurzzeitig suspendiert. Recht schnell war klar, dass das Tischtuch zwischen Spieler und Verein zerschnitten ist.

Im Sommer sah es noch so aus, dass Berisha einen neuen Verein finden würde, Hertha BSC zeigte Interesse. Ein Transfer kam aber nicht zustande. Sollten Berisha und Geiger tatsächlich den Kader der TSG Hoffenheim II verstärken, würde das zu einer kuriosen Situation führen, wie das Branchenportal Transfermarkt.de vorrechnet: Der kombinierte Marktwert von Berisha (3,5 Millionen Euro) und Geiger (zwei Millionen) liegt bei 5,5 Mio. Euro und wäre somit höher als der gesamte Kaderwert von vier Drittligisten. Allgemein wäre Berisha mit einem Schlag der wertvollste Spieler der gesamten 3. Liga - eine zweifelhafte Ehre, auf die er wohl nur allzu gerne verzichten würde.