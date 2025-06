Neuer Trainer des FCA-Pokalgegners hat mit Sandro Wagner eine Gemeinsamkeit

So richtig freuen konnten sich die Verantwortlichen des Halleschen FC (HFC) am Sonntag bei der Auslosung zur ersten DFB-Pokal-Hauptrunde über das Los mit dem FC Augsburg nicht. Jetzt ist der FCA als Bundesligist zwar an der Saale bekannt, doch ein richtiger Publikumsmagnet sind die Bayern für das Heimspiel Mitte August nicht. Da hätte es für den Regionalligisten andere Kracher wie die Bayern oder Dortmund gegeben. Zudem hatte der HFC kurz vor der Auslosung Trainer Mark Zimmermann freigestellt.

Seit Mittwoch hat der Regionalligist aber wieder einen neuen Chefcoach. Es ist der 37-jährige Robert Schröder, der zuletzt den Berliner Ligarivalen Hertha Zehlendorf trainiert hatte. Schröder hat eine Gemeinsamkeit mit dem neuen FCA-Trainer Sandro Wagner. Er besitzt wie Wagner die A-Lizenz. Für die Regionalliga reicht das, für die Bundesliga nicht.

Sandro Wagner absolviert gerade den Fußball-Lehrer-Lehrgang des DFB

Darum absolviert Wagner seit Januar den Lehrgang zum Fußballlehrer, der höchsten Trainerlizenz im deutschen Fußball. Im Frühjahr 2026 wird der Lehrgang abgeschlossen sein. Etwa 15 Präsenzwochen sind am DFB-Campus in Frankfurt innerhalb eines Jahres zu absolvieren, die von Montag bis Mittwoch gehen. Einen Teil davon hat Wagner schon hinter sich. Trotzdem wird er im Training ab und zu fehlen.

Weiter im Einsatz bleibt FCA-Innenverteidiger Chrislain Matsima bei der U21-EM. Mit einem 4:1 gegen Polen zog Frankreich ins Viertelfinale ein. Matsima wurde geschont. Am Sonntag trifft Frankreich auf Dänemark.

FCA startet am 7. Juli ins Training

Das erste Training beim FC Augsburg ist für den 7. Juli terminiert. Auch zwei Testspiele stehen schon fest. Am Samstag, 12. Juli, um 14 Uhr startet der FCA beim TSV Gersthofen in die Spielpraxis. Eine Woche später, am 19. Juli um 16 Uhr, gastiert der FCA beim österreichischen Zweitligisten SC Austria Lustenau.

Am Dienstag, 24. Juni, (14 Uhr) startet der exklusive Mitglieder-Vorverkauf, bei dem Mitglieder bis zu zwei Tickets erwerben können. Je nach Verfügbarkeit gehen die Karten ab Freitag, 27. Juni, (14 Uhr) dann in den freien Verkauf (bis zu vier Tickets pro Fan). In Gersthofen (Sportallee 12) herrscht freie Platzwahl. Es steht lediglich ein kleines Sitzplatz-Kontingent zur Verfügung, das ausschließlich nach dem Prinzip „first come, first serve“ vergeben wird. Tickets sind über den Online-Ticketshop sowie in der FCA-Geschäftsstelle (Bürgermeister-Ulrich-Straße 90) und im Fanshop in der Maximilianstraße erhältlich. Den öffentlichen Ticketverkauf für das Spiel in Lustenau gibt es im Online-Ticketshop der Gastgeber. Er beginnt am Freitag, 20. Juni, um 15 Uhr. FCA-Fans können Tickets in allen Stadionbereichen erwerben.