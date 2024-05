Neues FCA-Buch: "Aus der Rosenau bis nach Europa"

Die Macher des Fan-Blogs "Rosenau Gazette" haben ein Buch über den FC Augsburg geschrieben. Mit dabei sind Interviews mit Seinsch und Co.

Angesichts der Geschichte des FC Augsburg wundert es fast, dass es nicht mehr Bücher über den Verein gibt. Nach der Jahrtausendwende lag der FCA noch am Boden, musste wegen fehlender Investorengelder erstmals in die damals viertklassige Bayernliga absteigen. Der Kontrast zu den Europapokalspielen 2016 gegen den FC Liverpool könnte nicht größer sein. Kein Wunder also, dass das neueste Buch über den FC Augsburg jenen Titel trägt: "Aus der Rosenau bis nach Europa".

Hinter dem 160 Seiten starken Werk stehen die Macher des 2016 gestarteten Fan-Blogs "Rosenau Gazette", der seither das Treiben beim Bundesligisten begleitet. Andreas Riedl, Irina Fuchs und Andreas Schmid stellen die Geschichte des Vereins in kleinteiligen Kapiteln dar. Anhand der Unterteilung muss das Buch nicht von hinten nach vorn gelesen werden, stattdessen können die Texte wie Snacks nach und nach zu Gemüte geführt werden. Natürlich geht es auch um Haller und Co, den Schwerpunkt bildet die Zeit des FC Augsburg nach der Rückkehr in den Profifußball, also seit dem Aufstieg in die zweite Liga im Sommer 2006: Über das erste Profispiel gegen Köln, die Duelle gegen die Löwen und den Aufstieg geht es um Abstiegskampf und Europa, Weinzierl und Reuter, Seinsch und Hofmann, Gladbach und Liverpool.

FCA-Patron Walter Seinsch erzählt über die Anfänge des Vereins

Neben Informativem findet sich viel Persönliches der Autoren, die ihre Erlebnisse mit dem FC Augsburg Revue passieren lassen. Dabei ist das Buch kein reines Nachschlagewerk, sondern liefert auch interessante Interviews mit Protagonisten. Jan-Ingwer Callsen Bracker ("Ich kannte Augsburg gar nicht") kommt zu Wort, Aufstiegstorschütze Stephan Hain und der Vater des Erfolgs, Walther Seinsch. Der erzählt im lesenswerten Gespräch recht offen, wie damals alles anfing, dass ihm der OB-Wechsel in Augsburg bei den Stadionplänen durchaus gelegen kam ("Wengert hat zu lange rumgeeiert") und auch er darauf achtete, seine Investitionssumme wieder zurückzubekommen ("Ich bin kein Scheich von Saudi-Arabien"). Die Mischung aus alledem macht das Buch zu einer interessanten Lektüre für FCA-Fans.

"Aus der Rosenau bis nach Europa", Arete Verlag: 160 Seiten, 18 Euro. Erhältlich in vielen Buchgeschäften und im FCA-Fanshop.

