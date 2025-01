Noahkai Banks: Von Hawaii zum Bundesliga-Debüt mit dem FC Augsburg

Als Noahkai Banks Mitte Juli in einem der Besprechungsräume im ersten Stock der Geschäftsstelle des FC Augsburg seine Unterschrift unter den ersten Profivertrag seiner Karriere gesetzt hatte, strahlte er. Auch Geschäftsführer Michael Ströll strahlte, wohl weil es dem FC Augsburg gelungen war, das 17-jährige Innenverteidiger-Talent bis 2027 mit einer Option auf zwei weitere Jahre an sich zu binden.

Fast genau ein halbes Jahr später folgte der nächste Schritt in seiner Entwicklung. Es lief am späten Sonntagnachmittag die 29. Minute im Spiel des FCA gegen den VfB Stuttgart, als Maximilian Bauer in der WWK-Arena zum zweiten Mal auf den Boden sank. In der 5. Minute war der Innenverteidiger des FCA von einem Schuss vom Stuttgarter Enzo Millot voll am Hinterkopf getroffen worden. Der Niederbayer im Augsburger Trikot spielte weiter, doch dann musste er mit Schwindelgefühlen ausgewechselt werden.

Anders als in Kiel schenkt FCA-Trainer Jess Thorup nun Banks das Vertrauen

Noahkai Banks musste ran, nicht unvorbereitet, schließlich hatte der FCA ihn schon länger gleich von der U19 in die U23 hochgezogen, hatte man ihn dann auch mit den Profis mittrainieren lassen, aber dann ging doch alles schnell. In Kiel, als Stamm-Innenverteidiger Keven Schlotterbeck früh ausfiel und Bauer den gelbgesperrten Jeffrey Gouweleeuw vertreten hatte, hatte Trainer Jess Thorup noch kein Vertrauen in Banks. Er baute lieber die Abwehr um. Am Ende hieß es 1:5. Diesmal brachte er ihn. „Ich hatte eigentlich keine Zeit, wirklich nervös zu sein, weil ich dann schon auf dem Feld stand, und dann ging es los“, erzählte Banks später in der Mixed-Zone. „Ich war eigentlich nicht nervös, weil ich mich gut verstehe mit meinen Mannschaftskollegen und bin dann gut ins Spiel reingekommen.“

Und Banks zeigte in seiner ersten Bundesliga-Stunde, welch Potenzial in ihm steckt. Er setzte seine 1,93 Meter in den Zweikämpfen intelligent ein, hatte keine Angst vor den VfB-Stars, räumte zum Beispiel einmal Ermedin Demirovic an der Seitenlinie fair mit einem gescheiten Tackling ab. Er zeigte beim Spielaufbau nach der Balleroberung keine Scheu, auch mal einen riskanten vertikalen Pass zu spielen, der auch ankam, was seine deutlichen älteren Kollegen viel zu oft misslang. „Er hat seine Sache gut gemacht“, lobte FCA-Trainer Jess Thorup.

Noahkai Banks wurde in Honolulu geboren

Nur einmal war zu sehen, dass hier ein Bundesliga-Debütant, der am 1. Dezember erst 18 wurde, am Werke ist. In der 65. Minute hatte sich Stuttgarts Nationalstürmer Deniz Undav von Banks und im Rücken Gouweleeuws weggeschlichen und nach einem feinen Chippass von Angelo Stiller den 1:0-Siegtreffer erzielt. „Das sind die kleinen Feinheiten, die in der Bundesliga noch einmal schneller gehen. In der Regionalliga wäre dieser Treffer nie so passiert“, wollte Sportdirektor Marinko Jurendic dem hochveranlagten Banks keinen großen Vorwurf machen. Lieber sprach er über die rasante Entwicklung des Eigengewächses. „Wenn ich mich zurückerinnere, wie naiv er am Anfang im Männerfußball in der Regionalliga war.“ Doch Banks lernte schnell.

Noahkai Banks spielt schon seit der D-Jugend beim FCA. Foto: Thomas Kinkel

Seit der D-Jugend spielt er beim FCA. Dabei war sein sportlicher Weg gar nicht so klar. Banks kam als Kind eines US-Soldaten und einer Deutschen in Honolulu auf Hawaii auf die Welt, im Alter von zwei Jahren nahm ihn seine Mutter Nadine mit nach Deutschland. Ins Allgäu. Dort lernte sie im Juli 2009 ihren jetzigen Mann Thomas Kinkel kennen. Der spielte Handball bei der HSG Dietmannsried/Altusried.

Von Dietmannsried ins NLZ des FC Augsburg

Der kleine Noahkai probierte also Handball und Fußball aus. Doch schnell war das fußballerische Talent sichtbar, der FCA griff zu. Banks durchlief die Stationen im FCA-Nachwuchsleistungszentrum, spielt jetzt für die US-Nachwuchsteams und ist jetzt Bundesliga-Profi. Vielleicht kommt am Mittwoch (20.30 Uhr) schon sein erster Startelf-Einsatz hinzu. Dann gastiert der FCA bei Union Berlin. Maximilian Bauer ging es am Sonntagabend zwar schon ein wenig besser, ob er aber spielen kann, ist fraglich. Auch Keven Schlotterbeck wird da nach seiner Oberschenkelverletzung noch nicht fit sein. Nicht unmöglich, dass Banks dann erste Wahl sein wird. Jurendic traut ihm das zu. „Er hat brutale Klasse am Ball, er dribbelt auf, er hat raumgreifende Dribblings“, sagt der Schweizer. Allerdings warnt er auch vor einer zu hohen Erwartungshaltung: „Er ist noch kein Bundesligaspieler.“ Aber er kann ein guter werden.