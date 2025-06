Patric Pfeiffer wechselt vom FCA nach Darmstadt

Es war sein eigener Wunsch: Patric Pfeiffer wechselt vom FC Augsburg zum SV Darmstadt 98. Dort hat der 25-jährige Innenverteidiger bereits gespielt.

Der FC Augsburg hatte den Spieler in der vergangenen Saison bereits ausgeliehen: Zunächst spielte er für die BSC Young Boys in der Schweiz, danach beim 1. FC Magdeburg. Jetzt kehrt der 25-Jährige nach Darmstadt zurück. Dort stand er bereits von 2019 bis 2023 unter Vertrag, ehe er ablösefrei zum FCA wechselte. Für Augsburg absolvierte Pfeiffer zwölf Pflichtspiele.

Patric Pfeiffer geht auf eigenen Wunsch weg vom FC Augsburg

„Patric ist mit dem Wechselwunsch an uns herangetreten“, so FCA-Geschäftsführer Michael Ströll über Pfeiffers Fortgehen. In Darmstadt habe der Abwehrspieler die Möglichkeit, an seine erfolgreiche Zeit anzuknüpfen.

Pfeiffer blickt mit gemischten Gefühlen auf seine Zeit beim FC Augsburg: „Mein Kapitel in Augsburg ist nicht so verlaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Dennoch bin ich dankbar für die Unterstützung in den vergangenen Jahren und freue mich auf die Rückkehr nach Darmstadt“, so Pfeiffer laut einer Pressemitteilung. (mmhe)