Warum Christian Heidel zwischen Mainz und Mallorca pendelt

Nach einem Schlaganfall wollte Christian Heidel eigentlich auf der Baleareninsel leben. Einem Hilferuf seines Herzensvereins konnte der 59-Jährige aber nicht widerstehen.

Es ist die große Liebe. Daran lässt Christian Heidel keinen Zweifel. Er hat sich andernorts versucht, als Sportvorstand beim FC Schalke 04. Keine gute Idee. Drei Jahre hielt es Heidel im Ruhrpott aus, seine Kritiker sprechen noch heute davon, dass er den Beginn des Abstiegs eingeleitet habe. Seit 2020 ist er dort zurück, wo alles begann. Bei seiner großen Liebe Mainz 05. 2004 hatte er den erstmaligen Bundesligaaufstieg miterlebt, 2008 die Rückkehr in die deutsche Eliteliga. Hier fühlt sich Heidel wohl, hier kann er agieren, wie er es will. Am Samstag sind die Mainzer beim FC Augsburg zu Gast.

Es waren schwierige Zeiten für den 59-Jährigen in Gelsenkirchen. Raus aus dem beschaulichen Mainz, rein in einen aufgeregten Verein. 2019 verabschiedete er sich von Schalke, er wollte nach all den Turbulenzen eine Pause einlegen. Im Urlaub in der Türkei erlitt er allerdings einen Schlaganfall. Herzrhythmusstörungen waren der Auslöser. Heidel reagierte. Mit seiner Frau Steffi, Tochter Sanita und Hund Manfred zog er nach Mallorca. Abschalten vom Bundesliga-Alltag. Erholen auf den Balearen. So sollte die Zukunft aussehen.

Heidel ist zwei- bis dreimal im Monat auf Mallorca

Heidel aber wurde wieder gebraucht. Aus Mainz kam der Hilferuf. Der FSV stand im Winter 2020 vor dem Abstieg. Heidel raffte sich auf. Er kehrte zurück und krempelte vieles um – mit Erfolg. Mainz blieb in der Liga und entwickelte sich zu einem Überraschungsteam. Heidels Familie blieb auf Mallorca. Er selbst wurde zum Pendler. 1600 Kilometer sind es zwischen seinem Arbeitsplatz und dem Haus in der Nähe von Santa Ponsa, rund 20 Minuten von Palma entfernt. Heidel hat ausgerechnet, dass er gut drei Stunden zwischen Haustüre und Haustüre braucht. Dennoch beschränkt er seine Besuche auf Mallorca auf zwei bis drei pro Monat. „Mainz 05 wäre von Mallorca aus nicht zu führen. Dazu ist die persönliche Präsenz einfach zu wichtig“, erklärte er.

Heidel kann ein streitbarer Mensch sein. Einer mit Prinzipien und klaren Ansichten. Das haben auch die Verantwortlichen in Augsburg schon erlebt. Sei es vor wenigen Monaten, als viele Corona-Fälle in Mainz zu einer Verlegung der Partie führten. Alle Mainzer Torhüter waren damals betroffen, was für Skepsis in Augsburg sorgte. Oder sei es gerade aktuell, als Heidel ein FCA-Angebot für seinen Torwart Finn Dahmen resolut ablehnte.

