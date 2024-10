Nach Pyro-Vorfall beim FCA: Das sind die bisherigen Erkenntnisse der Polizei

Zumindest im Block der Augsburger Ultras brannte in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) kein bengalisches Feuer. Ausschließlich die aktive Fanszene des Gästevereins sah sich veranlasst, Pyrotechnik zu zünden. Vereinzelte Fackeln waren in der zweiten Spielhälfte zu sehen, in der Anzahl also nicht vergleichbar mit den rund 60 Feuerwerkskörpern, die auf der Stehplatztribüne der FCA-Fans im vorangegangenen Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 gezündet worden waren. Zwei Frauen waren damals verletzt worden. Zu den Verletzungen ist nun Näheres bekannt.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis