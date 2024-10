So reagiert der FCA auf den Pyro-Vorfall mit Verletzten

An Feuer hatte es dem Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem FSV Mainz 05 nicht gemangelt. Fünf Tore, etliche Gelbe Karten, zwei Platzverweise und strittige Szenen hatten zu einem turbulenten Bundesligaspiel beigetragen. In Erinnerung bleiben werden allerdings nicht nur Szenen auf dem Rasen und die 2:3-Niederlage des FCA. Die Begegnung hat ein unschönes Nachspiel. Der Einsatz von Pyrotechnik, zwei verletzte Frauen und Ermittlungen der Kriminalpolizei tragen dazu bei, dass eine alte Debatte neu entflammt: jene nach der Sicherheit in den Fußballstadion.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pyrotechnik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis