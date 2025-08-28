Der Überflieger in der Bundesliga: Robin Fellhauers Traumstart beim FCA mit 27 Jahren

Ende Mai war bei Robin Fellhauer die Stimmung auf dem Tiefpunkt. Damals hatte der Kapitän des SV Elversberg den Aufstieg in die Bundesliga knapp verpasst. Mit einem 2:2 und einem 1:2 war der Zweitligist in der Relegation am 1. FC Heidenheim gescheitert. Hätte Fellhauer damals jemand vorhergesagt, dass er drei Monate später mit dem FC Augsburg gleich drei Premieren feiern würde, hätte der 27-Jährige wohl nur gelacht. Doch der FCA nutzte die Gelegenheit und stach Konkurrenten wie Bremen und Köln aus. „Klar war das (Nichtaufstieg) ein Faktor. Die Gespräche mit Augsburg begannen erst zwei Wochen nach den Relegationsspielen. Zuvor stand eigentlich kein Wechsel im Raum“, erzählt Fellhauer am Mittwoch im Interview mit unserer Redaktion gut gelaunt.

