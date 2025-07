Was Neuzugang Robin Fellhauer am FCA reizt

An Fragen zu Sandro Wagner kommt Robin Fellhauer an diesem Tag nicht vorbei. Der neue Trainer des FC Augsburg stellt die Spieler beim Trainingsauftakt in den Schatten. Fellhauer antwortet erwartbar, lobt Wagner nach der ersten Einheit auf dem Rasen nahe der Arena. „Wie er redet, wie er motiviert. Er hat es geschafft, dass jeder extrem viel Bock auf die neue Saison hat“, diktiert Fellhauer in zahlreiche Mikrofone und Aufnahmegeräte. Und fügt sogar noch hinzu: „Wenn es so weitergeht, gehen alle für ihn durchs Feuer.“

Wagner zieht. Auch bei Fellhauer. Der Spieler erklärt, dass der alles überstrahlende Wagner auch an seiner Verpflichtung einen Anteil hatte. Ihn habe in den Gesprächen sehr überzeugt, was Wagner inhaltlich vorhabe, wie er spielen lassen wolle. Der Trainer sei ein Grund gewesen, warum er sich für Augsburg entschieden habe. So Fellhauer. Und wie lässt Wagner nun spielen? Fellhauer, grundsätzlich kein Lautsprecher oder Sprücheklopfer, weicht aus. Das werde man früher oder später sehen, meint er nur. „Ich glaube, dass wir hochintensiven und ansehnlichen Fußball spielen wollen.“

Robin Fellhauer gilt als Spätstarter in der Fußball-Bundesliga

Fellhauer gilt als Spätstarter in der Bundesliga. Mit 27 Jahren ist er dort angekommen, zählt sich selbst „zur älteren Garde“. In seinem ersten Interview beim FCA übt sich der Profi in Zurückhaltung. Am Spielfeldrand formuliert er seine Sätze vorsichtig. Bemüht, nicht zu forsch zu klingen. Richtig in der Bundesliga angekommen sei er ja bisher nicht, merkt Fellhauer an. „Schließlich habe ich noch kein Bundesligaspiel gemacht.“ Das soll sich ändern.

Mit der SV Elversberg blickt der defensive Mittelfeldspieler auf erfolgreiche Spielzeiten zurück. Mit dem kleinen Klub aus dem Saarland stieg er von der Regionalliga bis in die zweite Bundesliga auf. Erst in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim scheiterte Elversberg am Aufstieg in die Erstklassigkeit. Fellhauer war Kapitän, gab der SVE ein Gesicht. Im Sommer hätte der Führungsspieler zum 1. FC Köln wechseln können. Ihn reizte allerdings die Aufgabe beim FCA. „Ich finde Augsburg nicht uninteressant. Mich hat es extrem gereizt, ein Teil des ganzen Vereins zu sein“, so der Spieler. Fellhauer sieht Parallelen zwischen seinem Spielstil und Wagners Idee. Aggressiv, zweikampfstark, unangenehm für den Gegner. „Ich glaube, keiner Mannschaft gefällt es, hierherzukommen und gegen Augsburg zu spielen.“ Fellhauer wünscht sich, dass das so bleibt.

In der Vorbereitung wird der Neuzugang versuchen, sich seinen Platz in der Stammelf zu erspielen. Im Zentrum konkurriert er derzeit mit Tim Breithaupt, Kristijan Jakic, Elvis Rexhbecaj, Arne Maier und Mert Kömür. Mit Han-Noah Massengo könnte demnächst ein weiterer Kandidat hinzukommen. Das Branchenportal Fußballtransfers berichtet, der FCA verhandle mit dem 24-jährigen Mittelfeldspieler des FC Burnley über einen Wechsel. Der ehemalige U21-Nationalspieler Frankreichs war in der vergangenen Spielzeit vom Premier-League-Klub an AJ Auxerre ausgeliehen.

Robin Fellhauer wohnt derzeit bei FCA-Mitspieler Keven Schlotterbeck

Je nach taktischer Ausrichtung kann Fellhauer offensiver oder defensiver agieren. Am wohlsten fühlt sich der Spieler in der Mitte des Spielfelds, alternativ kann er auf der rechten Seite eingesetzt werden. Letztlich muss er beweisen, dass er dem Anforderungsprofil und dem Niveau der ersten Liga gewachsen ist, dass er sich anpassen kann. Schon das erste Training lieferte für Fellhauer einen Vorgeschmack. „Das war nochmals eine andere Intensität. Man gewöhnt sich aber relativ schnell daran.“

Fellhauer ist in Mannheim geboren. Über die Jugend des 1. FC Saarbrücken landete er in der Nachwuchsabteilung des SC Freiburg. Der Sprung ins Profiteam blieb ihm dort verwehrt, 2019 schloss er sich Elversberg an. Etliche Spiele bestritt er in der Regionalliga (115), der 3. Liga (32) und der 2. Liga (54), jetzt bekommt er die Chance, sich in der höchsten deutschen Spielklasse zu präsentieren. Davon träumen auch etliche Nachwuchsspieler, die der FCA zuletzt mit langfristigen Verträgen ausstattete. Jüngstes Beispiel: Kerim Yaman. Am Dienstag verkündete der FCA, dass der 18-Jährige, der seit der Winterpause in der U23 zum Einsatz kommt, einen Vertrag bis Ende Juni 2028 erhält.

Yaman steht am Anfang seiner Karriere, Fellhauer mittendrin. Derzeit befindet er sich auf Wohnungssuche. Bis er eine neue Bleibe hat, ist er bei einem Freund untergekommen. Und zwar Mitspieler Keven Schlotterbeck. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Tagen beim SC Freiburg.