Marktwert stürzt ab: Warum sich Ruben Vargas‘ Wert fast halbiert hat

Den letzten Eindruck des Jahres nimmt man mit in das nächste Jahr. Insofern hätte es für Ruben Vargas bedeutend besser laufen können. Beim 1:5 (1:4)-Debakel in Kiel wurde Vargas eingewechselt, legte aber ebenso wie seine Mitspieler einen blutleeren und teils lustlosen Auftritt hin. Andererseits schien dieser Ausgang 2024 passend, denn seit Sommer erlebt der Schweizer keine gute Phase beim FC Augsburg. Sein Plan war ein ganz anderer gewesen. Nicht mehr in Augsburg wollte der 26-Jährige seinem Beruf nachgehen, sondern bei einem anderen Klub. Der ihm mehr bieten konnte als Bundesliga-Mittelfeld. Vargas hatte die Europameisterschaft in Deutschland genutzt, um nochmals auf sich aufmerksam zu machen. So führte er mit einem Tor und einer Vorlage gegen den amtierenden Europameister Italien die Schweiz ins Viertelfinale.

