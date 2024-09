Ruben Vargas' Zukunft beim FC Augsburg: Bleibt der Schlüsselspieler oder nicht?

Die Transferphase in der Bundesliga ist seit einer Woche vorbei, doch Wechsel in Ligen mit noch offenen Transferfenstern, wie in der Türkei, sind weiterhin möglich. Deshalb hat Marinko Jurendic, Sportdirektor des FC Augsburg, die Personalakte von Ruben Vargas bislang nicht geschlossen. Der Schweizer äußerte bereits in der letzten Saison seinen Wechselwunsch, spielt aber weiterhin für den FCA und könnte bald wieder eine wichtige Rolle im offensiven Mittelfeld übernehmen. Noch bleibt es ungewiss, ist der Konjunktiv nötig.

Robert Götz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis