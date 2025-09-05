Saad mit Traumtor, Kade verletzt: So läuft die Länderspielpause für die FCA-Profis

Mit unterschiedlichen Emotionen erleben die Profis des FC Augsburg, die gerade für ihre jeweiligen Nationalmannschaften abgestellt sind, die Länderspielpause. Finn Dahmen, der im Kader des DFB-Teams erstmals den Adler auf der Brust in der A-Nationalmannschaft tragen durfte, sah das ernüchternde 0:2 am Donnerstagabend in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei nur von der Bank aus. Ein anderer erlebte dagegen einen äußerst erfolgreichen Abend.

Dahmen Zuschauer bei DFB-Niederlage – Saad mit Tor für Tunesien

Während FCA-Torwart Dahmen, wie zuvor bereits praktisch sicher gewesen war, nur als Ersatz auf der Bank blieb – das DFB-Tor hütete Oliver Baumann – kam Elias Saad bei Tunesien acht Minuten vor Ende des WM-Qualifikationsspiels gegen Liberia ins Spiel und sorgte selbst für den Schluss- und Höhepunkt. Vier Minuten in der Nachspielzeit traf er mit einem direkt verwandelten Freistoß in die linke obere Ecke zum 3:0 – dem Endstand der Partie. Mit auf dem Platz stand auch FCA-Neuzugang Ismaël Gharbi. Er wurde von den Tunesiern in der 53. Minute eingewechselt.

Derweil erzielte noch ein weiterer Augsburger einen Treffer für sein Nationalteam: Aiman Dardari. Der 20-Jährige traf zum zwischenzeitlichen 1:1 in der ersten Hälfte des Spiels seiner Luxemburger gegen Nordirland. Freuen konnte er sich am Ende der Partie jedoch nicht – sie ging aus Sicht Luxemburgs 1:3 verloren. Beide Treffer der FCA-Profis waren jeweils das erste Tor für die Spieler im Nationaldress.

FC Augsburg: Auch Anton Kade verletzt sich bei U21

Für Mert Kömür und Anton Kade verlief die Reise zur deutschen U21 dagegen nicht wie verhofft. Wie berichtet brach sich Kömür bereits am Dienstag im Training den Zeh. Der Offensivspieler kommt also nicht zum Einsatz und kehrt verletzt aus der Länderspielpause zurück. Doch damit nicht genug: Auch Anton Kade, der vom FC Basel zu den Augsburgern wechselte, erwischte es bei der U21. Wie der FCA am Freitag vermeldet, hat sich Kade ebenfalls im Training verletzt. Er musste wegen Problemen am Sprunggelenk abreisen.

Mit dem österreichischen U19-Nationalteam unterwegs sind zudem die Augsburger Nachwuchsspieler Oliver Sorg, Mauro Hämmerle und Florian Hangl. Sie verloren mit ihrer Mannschaft bereits am Mittwoch 1:2 gegen Belgien. Dabei erzielte Hämmerle das Tor der Österreicher.

Weitere Spiele unter Beteiligung von FCA-Profis

Wie es für die Augsburger Profis weitergeht, zeigt sich in den nächsten Tagen. Es finden von Freitag, über das Wochenende bis unter der Woche weitere Spiele unter Beteiligung einiger FCA-Profis statt. Darunter das Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Sonntag gegen Nordirland, Noahkai Banks trifft mit den USA in zwei Testspielen am Samstag und Dienstag auf Südkorea sowie Japan. Neben Dahmen, Banks, Gharbi, Saad und Dardari sind auch Fabian Rieder (Schweiz), Kristijan Jakic (Kroatien), Steve Mounié (Benin), Samuel Essende (DR Kongo) und Elvis Rexhbecaj (Kosovo) mit ihren Nationalteams unterwegs.