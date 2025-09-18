Icon Menü
Samuel Essende kehrt nach Roter Karte gegen Mainz 05 an einem kuriosen Datum zurück

FC Augsburg

Ein Jahr nach seinem Tiefpunkt will Essende einen Neustart wagen

Exakt ein Jahr nach seiner Roten Karte trifft Samuel Essende erneut auf den FSV Mainz. Für den Angreifer des FC Augsburg ist das nächste Heimspiel nicht nur deshalb von besonderer Bedeutung.
Von Johannes Graf
    • |
    • |
    • |
    FCA-Coach Sandro Wagner (links) im Gespräch mit Samuel Essende. Gegen Mainz 05 kann der Trainer den Stürmer wieder einsetzen.
    FCA-Coach Sandro Wagner (links) im Gespräch mit Samuel Essende. Gegen Mainz 05 kann der Trainer den Stürmer wieder einsetzen. Foto: Klaus Rainer Krieger

    Der Sport ist voll von diesen „Ausgerechnet“-Ereignissen. Ex-Spieler, die gegen Ex-Vereine ein Tor erzielen. Ex-Trainer, die gegen Ex-Vereine Erfolge feiern. Ausgerechnet gegen Mainz 05 startet Samuel Essende an diesem Wochenende in die Saison. Ausgerechnet am vierten Spieltag. Und ausgerechnet am 20. September. Erinnerungen dürften beim Angreifer zwangsläufig wach werden, wenn er mit dem FC Augsburg sein erstes Ligaspiel in dieser Saison bestreitet (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

