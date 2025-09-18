Ein Jahr nach seinem Tiefpunkt will Essende einen Neustart wagen

Der Sport ist voll von diesen „Ausgerechnet“-Ereignissen. Ex-Spieler, die gegen Ex-Vereine ein Tor erzielen. Ex-Trainer, die gegen Ex-Vereine Erfolge feiern. Ausgerechnet gegen Mainz 05 startet Samuel Essende an diesem Wochenende in die Saison. Ausgerechnet am vierten Spieltag. Und ausgerechnet am 20. September. Erinnerungen dürften beim Angreifer zwangsläufig wach werden, wenn er mit dem FC Augsburg sein erstes Ligaspiel in dieser Saison bestreitet (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).
