Sandro Wagner macht FCA-Spielern ein ungewöhnliches Geschenk

Neu-Trainer Sandro Wagner (37) zieht die Zügel beim FC Augsburg ordentlich an: Bereits an ihrem zweiten Spieltag (29. bis 31. August) kehrt das Topspiel zurück in die WWK-Arena: Augsburg spielt gegen den FC Bayern. Damit die Pläne Wagners bis dahin bereits Früchte tragen, hat er seinen Spielern ein besonderes Geschenk gemacht: ein iPad. Nach Informationen der Bild-Zeitung wurde jeder Spieler mit einem Gerät ausgestattet. Damit will der Trainer möglichst effizient Verbesserungen vornehmen. Denn mit den iPads können die Spiele und Trainingseinheiten direkt aufgezeichnet und abgerufen werden.

100.000-Euro-Leinwand und taktische Optimierungen: Das plant Sandro Wagner

Dazu gibt es für die Spieler des FC Augsburg noch ein hochmodernes Kamera-System und eine Drohne, die jede Einheit filmt. Die einzelnen Szenen können die Spieler dann direkt auf einer 100.000 Euro teuren Videoleinwand anschauen. Wagner soll seiner Mannschaft bereits ausgewählte Szenen der letzten Saison gezeigt haben, um über Angriffsspiel und Defensivverhalten zu sprechen und seine Forderung an die Spieler klarzumachen.

Sandro Wagner (Trainer FC Augsburg), Jeffrey Gouweleeuw und Alexis Claude-Maurice. Foto: Klaus Rainer Krieger (Archivbild)

Auch in taktischer Hinsicht nimmt der Nachfolger von Jess Thorup Anpassungen vor. Er setzt auf ein flexibles Spielsystem, bei dem besonders der zentrale Bereich im Mittelfeld eine Schlüsselrolle einnimmt. Dort sollen zwei seiner wohl spielstärksten Akteure als Doppel-Zehn für kreative Impulse sorgen: Alexis Claude-Maurice (27) und der vielversprechende Mert Kömür (19). Absichern soll sie der neue Sechser Han-Noah Massengo (24), der für rund drei Millionen Euro vom FC Burnley verpflichtet wurde.

Intensives Training bereits in den vergangenen Wochen

Manch ein Spieler zeigte sich in den vergangenen Wochen überrascht von der Intensität des Trainings. Videositzungen und Einzelgespräche hatten auf dem Tagesplan gestanden, zweimal täglich war trainiert worden. Neben dem intensiven Training und dem Erlernen taktischer Inhalte, liegt der Fokus auf der Anpassung des Personals. Wagner betonte zur Rückkehr der Auswahlspieler kürzlich: „Wir wollen Spieler nicht nur nach oben ziehen, um sie dabei zu haben. Wir haben als Verein den Anspruch, sie weiterzuentwickeln und ihnen Spielzeit zu geben.“