Der Druck auf Sandro Wagner ist groß

Der FC Augsburg verändert sich. Mit der Verpflichtung von Sandro Wagner möchte der Fußball-Bundesligist seinen nächsten Schritt gehen. In erster Linie auf dem Feld, wozu der neue Trainer mit seinem Ansatz von aktiverem Fußball beitragen soll. Die Augsburger wollen die Fans wieder begeistern. Was Wagner plant, war in Ansätzen während des Trainingslagers und vor allem während der beiden abschließenden Testspiele zu erkennen.

Marco Scheinhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sandro Wagner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis