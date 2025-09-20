Zwischen Leidenschaft und Kontrolle: Sandro Wagners schmaler Grat

Sandro Wagner sieht sich weiterhin in der Rolle des Lernenden. Drei Spiele in der Bundesliga hat der 37-Jährige inzwischen an der Seitenlinie miterlebt. Zu beobachten war, welche Art des Coachens der ehemalige Spieler bevorzugt. Gewaltiger könnten die Gegensätze zu Vorgänger Jess Thorup kaum sein. Während der smarte Däne die Partien meist regungslos am Spielfeldrand verfolgte, kann der wilde Wagner kaum stillhalten. Gestikuliert raumgreifend mit Armen und Händen, zeigt Verrenkungen und verkörpert fortwährende Aktivität. Wagner lebt das Spiel, zeigt Emotionen und Leidenschaft. Und schießt mitunter übers Ziel hinaus.

