FCA-Trainer Wagner freut sich auf St. Pauli: „Je lauter, desto schöner wird es“

Seine Familie habe sich gewundert. Der Ehemann und Papa mit im Kurzurlaub in Österreich – und das in einer Länderspielpause. Hat es lange nicht gegeben, erzählte Sandro Wagner und schmunzelte. Irgendwie aber habe man sich schnell daran gewöhnt.

Wagner war Nationalspieler und zuletzt Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Und entsprechend in den für die Länderspiele vorgesehenen Zeiträumen einer Fußball-Saison immer unterwegs. Jetzt ist Wagner Bundesligatrainer beim FC Augsburg. Eine neue Rolle, die es ihm erlaubt, in Länderspielpausen daheim zu sein.

Sandro Wagner ist mit dem FCA ordentlich in die Saison gestartet. Ein Sieg in Freiburg, eine knappe Niederlage gegen die Bayern, das kann sich in Summe sehen lassen. Erst recht, sollte das Auswärtsspiel Nummer zwei am Sonntag (15.30 Uhr) beim FC St. Pauli gewonnen werden.

Schlotterbeck und Giannoulis fehlen dem FCA

Die Pause habe ihm und dem gesamten Team gutgetan, so Wagner. Er sagte aber auch, dass er umgehend hätte weiterspielen können. „Die Lust ist unverändert groß. Es ist auch nicht so optimal, wenn man nach zwei Spieltagen eine kleine Pause hat“, meinte er. Gerne hätte er mit seinem Team weiter die Abläufe einstudiert.

Auf die Partie in Hamburg freue er sich. Es werde ein Highlightspiel mit einer besonderen Atmosphäre. „Je lauter es wird, je schwieriger sie es uns machen, desto schöner wird es“, sagte Wagner. Er liebt die besonderen Herausforderungen. Auch wenn die Augsburger nicht in Bestbesetzung antreten können.

Stürmer Samuel Essende ist noch gesperrt, Keven Schlotterbeck und Dimitrios Giannoulis fehlen verletzt. Bei Marius Wolf wird das Abschlusstraining am Samstag entscheidend sein. Alexis Claude-Maurice könnte nach seiner Sprunggelenkverletzung erstmals in dieser Saison im Kader stehen. Mert Kömür meldete sich nach seinem Zehenbruch zudem wieder fit.

Noch offen ist die Situation bei Robin Fellhauer. Der Mittelfeldspieler hat nach seiner schweren Gehirnerschütterung aus dem Bayern-Spiel das vorgegebene Rückkehrprotokoll der Deutschen Fußball-Liga (DFL) erfolgreich bestanden. Sein Einsatz sei aber noch nicht sicher. „Da müssen wir als Gruppe entscheiden, wie wir damit umgehen“, sagte Wagner.

Auf den letzten Metern der Transferperiode hat sich der FCA-Kader noch verändert. Am Freitag gaben die Augsburger die Ausleihe von Yusuf Kabadayi zu Gaziantep FK in die Türkei bekannt. Zudem die Leihe von Steve Mounié nach Alanyaspor. Ihm hatte Wagner recht früh signalisiert, dass er nur wenig Spielzeit in der Bundesliga-Saison erhalten werde. Mounié bedankte sich für die Offenheit und suchte nach einem neuen Verein. Auch, weil er nicht zu Wagners Spielidee passt.

Der Augsburger Trainer benötigt flexible, wendige und technisch starke Akteure. Wie Fabian Rieder etwa, den der FCA kurz vor Transferschluss noch aus der Schweiz geholt hatte. Von ihm schwärmte Wagner: „Er ist einfach gesegnet mit sehr viel Talent.“ Auch deshalb sei er schon lange mit ihm in Kontakt gestanden und habe sich reingekniet, dass die Verpflichtung klappe. Letztlich setzten sich die Augsburger gegen andere Interessenten durch. Rieder sollte schon am Sonntag in der Startelf stehen.

Wagner erklärt seinen Vergleich mit dem FC Bayern

Neben Rieder war Ismael Gharbi kurz vor Transferschluss verpflichtet worden. „Er hat ein großes Potenzial, ist aber ein junger Spieler, der uns nicht von Anfang an die Sterne vom Himmel spielen kann – das wäre zu viel erwartet“, sagte Wagner, der sich zufrieden mit seinem Kader zeigte: „Es ist nicht selbstverständlich, dass Benjamin Weber und Michael Ströll mir einen solchen Kader hingestellt haben.“

Nicht immer führt seine Offenheit allerdings zu für ihn angenehmen Situationen. Als Wagner nach dem vergangenen Spiel seines FCA gegen den FC Bayern vor einer TV-Kamera davon gesprochen hatte, dass die Augsburger den Münchnern qualitativ in nichts nachstünden, wusste er einige Sekunden später, dass ihm das zum Verhängnis werden könnte. In Form von Negativschlagzeilen. So kam es.

Ehemalige Spieler wie Mario Basler oder Lothar Matthäus empfanden die Aussagen als unpassend, was sie öffentlich kundtaten. Kritisieren aber wollte Wagner sie dafür nicht. Weil: „Sie waren meine Kindheitsidole.“ Am Freitag aber erklärte der Augsburger Coach noch einmal, was er mit seinem Vergleich ausdrücken wollte. „Ich meinte nicht nur die Spieler, sondern gesamtheitlich – für den Greenkeeper bis zum Physiotherapeuten möchte ich da in die Bresche springen. Das war für mich ein Verteidigungsmechanismus. Aber klar weiß ich, dass Bayern uns finanziell und in vielen anderen Dingen meilenweit voraus ist.“