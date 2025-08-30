FCA-Trainer Sandro Wagner hat keinen Bock auf eine Verliererhaltung

Man kann gespannt sein, wie beeindruckt die Fußball-Profis des FC Bayern München am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) vom jüngsten Neuzugang des FC Augsburg sind. Pünktlich zum Heimspielstart der neuen Bundesliga-Saison hat der FCA den Spielertunnel in der WWK-Arena völlig neu gestaltet

Spieler sollen sich beim Einlaufen wie die Gladiatoren im alten Rom fühlen

Und bleibt sich da seiner neuen Marken- und Identitätsstrategie treu: der Weg der Spieler erscheint nun im Römer-Design. Er soll an den Weg der Gladiatoren im Kolosseum von Rom erinnern. „Kämpfen und Siegen“ steht dann auch noch über den Köpfen der Spieler, ehe es am Ende durch ein imposantes zweiflügeliges Eisentor hinaus auf den Rasen geht.

Icon vergrößern Der Blick in den neu gestalteten Spielertunnel in der WWK-Arena. Foto: Klaus Rainer Krieger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Blick in den neu gestalteten Spielertunnel in der WWK-Arena. Foto: Klaus Rainer Krieger

Ob Kane und Co. jetzt mit schlotternden Knien die WWK-Arena betreten, ist wohl eher unwahrscheinlich. Etwas mehr Eindruck könnte da schon die Ankündigung von FCA-Neu-Trainer Sandro Wagner machen. „Alles attackieren, was sich bewegt – Wagner: Sieg-Ansage vor Bayern-Kracher“, titelte die Bild am Dienstag. Dass dieses Zitat (Original: „Wir wollen überraschen, alles attackieren, was sich bewegt.“) aus einem Interview vor dem Bundesliga-Start stammt und sich auf die gesamte Liga bezieht – geschenkt.

Allerdings zeigt es die Grundausrichtung von Sandro Wagner. So war der 37-Jährige als Spieler, so will der Bundesliga-Trainernovize auch den FCA spielen lassen. Aggressiv, selbstbewusst, ohne Respekt.

So hat der FCA über weite Teile beim 3:1-Sieg beim Angstgegner SC Freiburg agiert. Ein gelungener Bundesliga-Auftakt für Sandro Wagner und den FCA. Es war der erste Sieg seit 2014 beim Vorjahresfünften. Aktiv, intensiv, mit klaren Strukturen, aber auch mit Flexibilität. In Freiburg lief der FCA situativ hoch an, ließ sich aber auch zurückfallen, schaltete schnell um und nutzte seine Möglichkeiten mit einer beeindruckenden Effizienz. Drei Chancen, drei Tore.

Taktik gegen den FC Bayern München: Filigranes oder Dampfhammer

Mit was für einer Taktik Wagner den FC Bayern piesacken will, verriet er bei der Pressekonferenz am Freitagnachmittag nicht. „Was wir aus dem Werkzeugkasten herausnehmen – ob es was Filigranes ist oder der Dampfhammer – da müssen wir mal schauen.“

Wagner ist sicher eine der interessantesten Trainer-Persönlichkeiten der Bundesliga, auch wenn er den Trainer-Lehrgang des DFB erst noch erfolgreich beenden muss. Doch auch so kennt Wagner alle Kniffe, die in der Bundesliga notwendig sind. Schließlich wurde der gebürtige Münchner beim FC Bayern ausgebildet, durchlief sämtliche Jugendteams, wurde dann weggeschickt, erlebte so ziemlich alles, was ein Fußball-Profi erleben kann und kehrte nach zehn Jahren noch einmal zurück. Das sagt schon alles über seinen Willen, sich auch gegen Widerstände durchzusetzen.

Der gebürtige Münchner Sandro Wagner bekommt keine Gänsehaut vor dem Spiel gegen den FC Bayern

Jetzt trifft er also als Bundesliga-Trainer zum ersten Mal auf „seinen“ FC Bayern. Doch für ihn sei das nichts Besonderes. „Das können Sie mir jetzt glauben oder nicht. Der FC Bayern hat für mich eine wichtige Rolle in meiner Kindheit. Aber morgen ist es wirklich für mich ein ganz normales Spiel. Ich spüre nichts Besonderes. Keine Gänsehaut, gar nichts.“

Sandro Wagner wünscht sich einen Sechs-Punkte-Start: also einen Sieg gegen den FC Bayern München

Das soll aber bei seinen Spielern anders sein. Er will, dass sie gegen die Bayern auftreten, wie gegen Freiburg oder St. Pauli (der nächste Gegner nach der Länderspielpause). Dass sie auch gegen die Bayern an sich glauben. „Ich habe hier vor ein paar Tagen mal Bonus-Spiel irgendwo aufgefasst. Das traut sich jetzt keiner mehr zu sagen.“ Es gebe keine Bonus-Spiele. „Wir wollen jedes Bundesliga-Spiel so bestreiten, dass wir es gewinnen. Mit Bonus kann ich nichts anfangen, das ist eine Verlierer-Haltung, weil man sich selbst vorher Ausreden gibt. Die haben wir nicht.“ Er will das Maximale, auch gegen die Bayern: „Für mich ist es wirklich nur ein Bundesliga-Spiel, das wir unbedingt gewinnen möchten. Dann hätten wir einen Sechs-Punkte-Start, und dann wäre ich echt ganz kurz zufrieden.“

Personell kann er auf den Kader wie gegen Freiburg zurückgreifen. Samuel Essende ist noch zwei Spiele rot-gesperrt, Alexis Claude-Maurice laboriert weiter an einer Sprunggelenks-Stauchung, die er sich bei einem Foul im Vorbereitungsspiel gegen Crystal Palace zugezogen hatte. Wagner dazu: „Er ist auf dem Weg der Besserung. Man muss von Tag zu Tag schauen, dass man es langsam aufbelastet. Er ist für morgen kein Thema.“

VfB-Gerüchte: Kein konkretes Angebot für Alexis Claude-Maurice

Trotzdem sorgte Claude-Maurice für Schlagzeilen. Angeblich ist er ein Kandidat beim VfB Stuttgart als Ersatz für Nick Woltemade. Der Stürmer wechselt für rund 85 Millionen Euro nach Newcastle. Das Transferfenster ist noch bis Montag, 20 Uhr, geöffnet. Nach Informationen unserer Redaktion gibt es bisher kein konkretes Angebot für Claude-Maurice und auch nicht für Steve Mounié. Angeblich würde der französische Erstligisten Angers SCO den Stürmer gerne ausleihen. Wagner möchte sich mit möglichen Folgen derzeit nicht beschäftigen: „Meine Zukunft ist heute und morgen.“