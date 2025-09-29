Icon Menü
Sandro Wagner und der FC Augsburg: Suche nach einem erfolgreichen Neuanfang in der Bundesliga

FC Augsburg

Psychogramm eines Lautsprechers: Der FCA und das Wagnis namens Wagner

Sandro Wagner ist ein schillernder Trainer. Der 37-Jährige sollte den FC Augsburg verändern. Nach fünf Bundesliga-Spielen aber ist Ernüchterung eingezogen. Und die Kritik groß.
Von Marco Scheinhof
    • |
    • |
    • |
    Sandro Wagner versucht, seine Mannschaft zu beruhigen. Der schlechte Saisonstart verunsichert den FC Augsburg.
    Sandro Wagner versucht, seine Mannschaft zu beruhigen. Der schlechte Saisonstart verunsichert den FC Augsburg. Foto: Dietmar Ziegler

    Sandro Wagner stieg am Samstag vor dem Spiel in Heidenheim entspannt aus dem Bus. In der Hand trug er eine große Reisetasche. Als würde der Trainer des FC Augsburg planen, für ein paar Tage zu verreisen. Ablenken vom Alltag. Der ist gerade so vergnüglich, als würde ein Anti-Alkoholiker zum Besuch eines Festzelts auf der Münchner Wiesn gezwungen. Ernüchtert ist die Stimmung rund um den Fußball-Bundesligisten nach vier Niederlagen in Folge.

