Diese Lehren zieht FCA-Trainer Sandro Wagner aus der 0:1-Niederlage gegen Sunderland

Es ist durchaus sinnvoll, mal die Perspektive zu wechseln. Eine andere Sicht der Dinge zu erhalten. Womöglich machte sich Sandro Wagner deshalb klein. Ging in die Hocke, begab sich buchstäblich auf Ballhöhe. Beim letzten Testspiel dieser Vorbereitung schaute der Trainer des FC Augsburg nochmals genau hin. Wie schon bei allen anderen Partien, in denen er seine taktischen Vorgaben erfüllt sehen wollte. Reichlich Input haben die Profis des FCA in den vergangenen fünf Wochen erhalten, Wagner forderte ihnen sowohl geistig als auch körperlich viel ab. Der Trainer sprach davon, Muster aufzubrechen. Konkret besteht die Herausforderung darin, nicht mehr nur erfolgreich den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga zu bewerkstelligen, sondern zugleich mutig und attraktiv agieren zu lassen.

