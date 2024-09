Fehlentscheidung? Das sagt Keven Schlotterbeck zur Strafstoßszene in der Nachspielzeit

Erstaunlich gefasst wirkte Keven Schlotterbeck, als er sich zum soeben Erlebten äußerte. Seine Mitspieler und er hatten ein turbulentes Spiel hinter sich. Wie diese 2:3 (1:2)-Niederlage zustande gekommen war, das sorgte beim FC Augsburg für Emotionen, Frust und reichlich Unverständnis. Der Ärger war ausgeprägt, selbst der sonst so analytische und rationale Sportdirektor Marinko Jurendic tobte und übte scharfe Kritik am Schiedsrichtergespann, speziell an Video Assistant Referee (VAR) Pascal Müller. Schlotterbeck war direkt Beteiligter und Leidtragender gewesen. Auch er wirkte höchst unzufrieden mit diversen Entscheidungen, doch wusste er seine Kritik in reflektierter Form vorzubringen.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Keven Schlotterbeck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis