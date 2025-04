FCA-Profi Schlotterbeck vor Bochum: „Verstecken brauche ich mich nicht“

Kurios wirkt es schon. Keven Schlotterbeck hat in der Fußball-Bundesliga vor seinem Wechsel zum FC Augsburg für den SC Freiburg, Union Berlin und den VfL Bochum gespielt. Dass er gegen einen der ehemaligen Klubs mitwirkte, war ihm allerdings in der laufenden Runde bislang nicht vergönnt gewesen. „Es sollte wohl nicht sein“ , meint Schlotterbeck, ehe er mit dem ihm typischen Schmunzeln im Gesicht hinzufügt: „Aber das ist nicht schlimm, weil ich hoffentlich noch fünf, sechs Jährchen vor mir habe, in denen ich spielen, treffen und gewinnen darf.“ Schon an diesem Wochenende wird er wohl Gelegenheit bekommen. Ob er beim VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) trifft und gewinnt, lässt sich schwer vorhersagen. Aber das mit dem Spielen sollte klappen.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Keven Schlotterbeck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis