Zehn Jahre nach dem Autounfall kämpft FCA-Fan Simon weiter um ein normales Leben

Als die Einlaufhymne in der WWK-Arena ertönt, stimmt Simon sofort mit ein. Er ist seit fast 20 Jahren Fan des FC Augsburg. Steht den FCA-Ultras nahe. Langsam erhebt sich der 28-Jährige selbstständig aus seinem Rollstuhl, der im Mundloch direkt in der Mitte des M-Blocks steht. Seine Mutter Marion hat ihn dort hingeschoben. Eigentlich ist der Aufenthalt in diesem Bereich nicht erlaubt. Doch die Ordner kennen ihn. Simon hält sich an der Brüstung fest und zieht sich langsam nach oben. Dann ist es für ein paar Momente fast wie früher.
FC Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden