Simon kämpft 10 Jahre nach seinem Unfall um Normalität: Die wichtige Rolle der FCA-Ultras

FC Augsburg

Zehn Jahre nach dem Autounfall kämpft FCA-Fan Simon weiter um ein normales Leben

Zehn Jahre nach einem Autounfall hat FCA-Fan Simon trotz schwerster Verletzungen bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Halt findet er bei den Ultras des FC Augsburg.
Von Robert Götz
|
    • |
    • |
    • |
    Für Simon Schönle ist seine Liebe zum FC Augsburg Ansporn bei seiner Reha. Seine Mutter Marion unterstützt ihn dabei.
    Für Simon Schönle ist seine Liebe zum FC Augsburg Ansporn bei seiner Reha. Seine Mutter Marion unterstützt ihn dabei. Foto: Ulrich Wagner

    Als die Einlaufhymne in der WWK-Arena ertönt, stimmt Simon sofort mit ein. Er ist seit fast 20 Jahren Fan des FC Augsburg. Steht den FCA-Ultras nahe. Langsam erhebt sich der 28-Jährige selbstständig aus seinem Rollstuhl, der im Mundloch direkt in der Mitte des M-Blocks steht. Seine Mutter Marion hat ihn dort hingeschoben. Eigentlich ist der Aufenthalt in diesem Bereich nicht erlaubt. Doch die Ordner kennen ihn. Simon hält sich an der Brüstung fest und zieht sich langsam nach oben. Dann ist es für ein paar Momente fast wie früher.

    Diskutieren Sie mit
    2 Kommentare
    Robert Miehle-Huang

    "An Max und Dani, die beiden Toten, erinnern die Ultras mit einem Gedenkturnier und vielen Graffitis im Stadtbild" Dazu passend der heutige Artikel "Übermalen lohnt nicht mehr: Schmierereien von FCA-Fans nehmen zu" (https://www.augsburger-allgemeine.de/friedberg/hohe-schaeden-durch-fussball-graffiti-im-landkreis-aichach-friedberg-110716769) Ich halte diese Glorifizierung der Ultras für ganz schlechten journalistischen Stil! Wenn der Artikel wenigstens als "Kommentar" gekennzeichnet wäre...

    Norbert Huebner

    Ein Bericht über einen tollen jungen Mann und seine wunderbare Mama Marion, die beiden unglaubliche Kämpfer waren und sind, ein Bericht der zeigt, was wirklich wichtig ist im Leben, nicht ein 1:4 gegen Mainz, sondern die Anwesenheit von Simon, der Vorbild für uns Fans ist. Alles Gute und den beiden weiter viel Erfolg auf dem Weg zurück zu noch mehr Normalität im Leben. Nobby Die Stimme der Rosenau

