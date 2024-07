Wie Sportchef Jurendic das Trainerteam umbaut

Dass derzeit ungemein viel Bewegung im Mitarbeiterstab des FC Augsburg herrscht, dokumentiert ein Blick auf die Internetseite des Fußball-Bundesligisten. Kader und Funktionsteam können nicht angeklickt werden. Der Grund: alles im Fluss. Seit Montag ist das Transferfenster offiziell geöffnet, Wechsel können über die Deutsche Fußball Liga (DFL) abgewickelt werden. Spieler sind das eine, in Augsburg jedoch verändert sich nicht nur das Personal auf dem Platz. Sportdirektor Marinko Jurendic, 46, hat erstmals die Möglichkeit, den Kader und das Funktionsteam nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Im vergangenen Jahr hatte er seinen Posten am 1. August von Vorgänger Stefan Reuter übernommen, der inzwischen als Berater im Hintergrund fungiert.

Jurendic brachte den Vertrauten Heinz Moser, offiziell "Leiter Entwicklung", mit und verschaffte sich in den ersten Wochen einen Überblick. Danach begann er, den Mitarbeiterstab zu verändern. Den größtmöglichen Einfluss nahm der analytische Schweizer zunächst durch den Trainerwechsel: weg von Enrico Maaßen, hin zu Jess Thorup. Das Projekt mit jungem Trainer und junger Mannschaft war gescheitert, der besonnene Däne verhalf der Mannschaft zu Stabilität. Thorup äußerte Wünsche, die ihm Jurendic erfüllte. Mit Co-Trainer Jacob Friis und Standardspezialist Lars Knudsen durfte Thorup Vertraute ins Trainerteam integrieren.

Marinko Jurendic holt Chefscout Babacar Wane zum FC Augsburg

Zugleich veränderte Jurendic die Strukturen in Ebenen unter ihm. Chefscout Timon Pauls verließ den FCA im Herbst Richtung Hertha BSC. Die Position blieb etliche Wochen und Monate vakant, im Frühjahr nahm Jurendic mit Babacar Wane einen erfahrenen Bundesliga-Chefscout dazu, der zuvor beim SC Freiburg, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC tätig gewesen war. Der Veränderungsprozess im Funktionsteam ist allerdings weiterhin nicht abgeschlossen. In einer Woche soll Thorup mit seiner Mannschaft erstmals auf dem Rasen nahe der Arena üben, bislang sind jedoch Posten in seinem Trainerteam nicht besetzt.

Den Vertrag mit Torwarttrainer Marco Kostmann hatte der FCA auslaufen lassen. Bislang hat der Bundesligist keinen Nachfolger für den 58-Jährigen präsentiert, obwohl er im April im Rahmen der Beendigung verlautbart hatte, die Planungen frühzeitig voranzutreiben. Kostmann war vor einem Jahr kurzfristig von Arminia Bielefeld zum FCA gewechselt, nachdem der Favorit auf den Posten kurzfristig abgesagt hatte. Der FCA hatte sich eigentlich mit Matthäus Witt geeinigt, der damals Torwartkoordinator des FC St. Pauli war. Witt sagte jedoch aus "privaten Gründen" ab. Nach dem Aus von Kostmann wird der Posten neu besetzt.

Marco Langner ist ein Kandidat als Torwarttrainer beim FC Augsburg

Nach Informationen unserer Redaktion zählt Marco Langner nun zu den Favoriten für den Posten des Torwarttrainers. Der gebürtige Würzburger war in dieser Funktion schon in Freiburg, Leverkusen, Bremen und Stuttgart tätig. Letzte Stationen des 55-Jährigen waren die Würzburger Kickers und Jahn Regensburg. In der vergangenen Saison pausierte Langner.

Die Personalie reiht sich ein in die Neuausrichtung auf der Torhüterposition. Kostmann hat in der vergangenen Saison mit Stammtorhüter Finn Dahmen, Ersatzmann Tomas Koubek und Nachwuchskraft Marcel Lubik gearbeitet. Geblieben ist von dieser Konstellation nur einer: Dahmen. Doch auch seine Rolle wird in der kommenden Spielzeit wahrscheinlich eine andere sein. Derzeit erholt sich der 26-Jährige von einer Sprunggelenksverletzung, die eine Operation und eine Reha nach sich zogen. Nicht nur die Verletzung musste der U21-Europameister von 2021 verkraften, zugleich verpflichtete der FCA mit dem kroatischen Nationaltorhüter Nediljko Labrovic, 24, eine potenzielle Nummer eins. Dahmen war vor einem Jahr vom FSV Mainz 05 nach Augsburg gewechselt, um eben nicht mehr als Ersatz dienen zu müssen.

Icon Vergrößern Co-Trainer Jonas Scheuermann wird den FC Augsburg verlassen und nach England zu Brighton wechseln. Foto: Klaus Rainer Krieger Icon Schließen Schließen Co-Trainer Jonas Scheuermann wird den FC Augsburg verlassen und nach England zu Brighton wechseln. Foto: Klaus Rainer Krieger

Neben Kostmann wird ein weiteres Mitglied des Trainerteams den FCA verlassen. Der langjährige Co-Trainer Jonas Scheuermann wird mit dem ehemaligen Pauli-Trainer Fabian Hürzeler zum englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion gehen. Zeitnah wird der FCA diesen Wechsel wohl bestätigen. Scheuermanns Vertrag in Augsburg lief noch bis Ende Juni 2025, im Gespräch ist eine Ablösesumme im sechsstelligen Bereich. Scheuermann hatte der damalige Nachwuchs-Cheftrainer Manuel Baum 2014 als Techniktrainer ins Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) geholt.

Als Baum im Dezember 2017 zum Cheftrainer des Profiteams aufstieg, holte er Scheuermann in sein Trainerteam. Die Cheftrainer wechselten, der 38-Jährige blieb. Innerhalb des Teams erfreute sich Scheuermann großer Beliebtheit, im Trainerteam verkörperte er den Kumpeltypen, der den Animateur und Motivator gab. Ende Februar dieses Jahres erwarb der gebürtige Freiburger die Pro-Lizenz des Deutschen Fußball Bundes (DFB). Im Rahmen der Lehrgänge fanden Expertenrunden statt, in denen unter anderem Fabian Hürzeler mitdiskutierte. Dass Hürzeler Scheuermann nun in sein Trainerteam lotst, ist kein Zufall.

Nach der Saison ausgelaufen ist auch der Vertrag von Standardtrainer Lars Knudsen, der seit Januar beim FCA angestellt war. Während der EM, die für die Dänen im Achtelfinale gegen Deutschland endete (0:2), war der 47-Jährige beim dänischen Nationalteam dabei gewesen. Ob Knudsen auch in der kommenden Spielzeit in Augsburg arbeiten wird, ist eine weitere Personalie, die Jurendic entscheiden wird. Innerhalb von elf Monaten hat der Sportdirektor das Trainerteam des FCA jedenfalls komplett umgebaut.