Plötzlich für den FCA wichtig: Mouniés Moment

Rund 50 Minuten wähnten sich Spieler, Trainer und Fans des Halleschen FC auf dem Weg in die zweite Runde des DFB-Pokals. Gegen den FC Augsburg hatten sie eine Anfangsphase mit Chancen gegen sich überstanden und sich stabilisiert. Die Zeit spielte für den Regionalligisten und gegen den Favoriten aus der Fußball-Bundesliga. Der würde mit jeder Minute ungeduldiger werden und zu zittern beginnen, so die Hoffnung. Dann jedoch kam dieser eine Moment. Der Moment von Steve Mounié. Der Moment, auf den der Stürmer ein Jahr lang warten musste. Der Moment, in dem der Profi endlich für den FCA wichtig wurde.

Kurzzeitig schien es, als würde Mounié dieser Moment nochmals gestohlen. Vor dem 1:0 stand erst eine Abseitsstellung im Raum, danach schien es, als wäre der Ball vor Robin Fellhauers Hereingabe im Toraus gewesen. Doch weil in der ersten Runde des DFB-Pokals kein Video Assistant Referee (VAR) zum Einsatz kommt, hatte die Tatsachenentscheidung von Schiedsrichter Tobias Reichel Bestand. Während die 1400 FCA-Fans jubelten, hatte Mounié die rot-weiße Anhängerschaft verstummen lassen. Der Torschütze wunderte sich selbst über die beeindruckende Atmosphäre. „Ich habe nicht erwartet, gegen einen Viertligisten in einem solchen Stadion zu spielen. Es war nicht einfach“, sagte er im vereinseigenen TV.

FCA-Trainer Sandro Wagner möchte keinen Spieler herausheben

Überraschend hatte der 30-Jährige gegen Halle in der Startelf gestanden – und die Bühne genutzt. Schon in der Vorbereitung hatte der Angreifer aus dem Benin regelmäßig getroffen, nun bewies er seine Qualitäten in einem Pflichtspiel. Trainer Sandro Wagner hatte sich für eine Anpassung in der Offensive entschieden. In Abwesenheit des weiterhin verletzten Alexis Claude-Maurice (Sprunggelenkstauchung) hatte er neben Phillip Tietz einen zweiten Stürmer aufgeboten. Wagner blieb sich treu, wollte nach dem Erfolg keinen Spieler herausheben. „Es gibt viele Spieler, die aufblühen. Als Stürmer ist es immer gut, wenn du triffst.“ Die Leistung Mouniés ordnete Wagner als „gut“ ein. „Tor gemacht, Bälle gehalten, Auftrag erfüllt.“

Mounié zeigte sich im Strafraum präsent, konnte dort seinen bulligen Körper einsetzen und kam nach Flanken zum Abschluss. Schon nach wenigen Sekunden hätte er die Führung erzielen können, nach 20 Minuten bot sich eine weitere Gelegenheit. Sportdirektor Benjamin Weber hätte sich gewünscht, Mounié hätte schon die ersten Chancen genutzt, war aber insgesamt zufrieden. „Das sind genau seine Momente.“ Weber beschrieb Mounié als „Boxstürmer“ und Samuel Essende, der nach einem Konter den 2:0-Endstand markierte, als „Tiefgänger“. „Beide Tore sprechen für ihren Charakter“, so Weber. Die Auswahl an Spielern ermögliche Anpassungen an den Gegner oder die eigene Herangehensweise. „Wir haben im Kader eine gute Balance für Spielmomente, in denen wir etwas anderes machen können.“

Unter Trainer Jess Thorup kommt Steve Mounié kaum zum Zug

Vor einem Jahr hatte der FCA Mounié und Samuel Essende für den Angriff verpflichtet. Unter anderem als Reaktion auf den Abgang von Rekordtransfer Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart). Im Angriff zum Zug kamen in der Rückrunde beinahe ausschließlich Essende und Phillip Tietz. Trainer Jess Thorup setzte auf ein defensives Spielsystem und wollte mit langen Bällen die gegnerische Abwehr überspielen. Torchancen ergaben sich aus Überrumpelungsaktionen, weniger aus Strafraumsituationen. Entsprechend unzufrieden war Mounié mit seiner persönlichen Situation.

Der Spieler aus dem Benin ist ein reflektierter Mensch. Interviews führt er gerne in Ruhe, fernab der Hektik eines Spieltags. Als er sich zu einem Wechsel in die Bundesliga entschieden hatte, kam Mounié mit der Erwartung, sich in der Fußball-Bundesliga durchzusetzen. Mit Stade Brest hätte er in der Champions League spielen können, der FCA lockte den 1,89 Meter großen Angreifer aber mit einem Drei-Jahres-Vertrag bis Ende Juni 2027 nach Deutschland. Anfang Mai äußerte sich Mounié frustriert über seine Situation. „Ich bin enttäuscht über meine Saison.“

Er bemängelte bei seiner Ursachenforschung fehlenden Austausch mit dem Trainer. Zugleich sagte er selbst über sich, dass er niemand sei, der permanent mit dem Trainer sprechen müsse. „Ich rede, indem ich im Training und auf dem Platz Leistung zeige.“ Das hat er in Halle getan. In der vergangenen Saison hatte Mounié erst am drittletzten Spieltag den ersten und einzigen Treffer der Saison erzielt, nun gleich im ersten Spiel.

Bislang galt Mounié als ein Kandidat für eine Leihe oder einen Verkauf. Die Vorbereitung mit dem neuen Trainer, die Tore und der gewachsene Stellenwert deuten nun auf einen Verbleib des Angreifers hin. Der Spieler hat dem Verein signalisiert, dass er bleiben möchte. Momente wie jenen in Halle möchte Mounié regelmäßig mit dem FCA erleben.