Kehrt Steve Mounié nach Frankreich zurück?

Beim FC Augsburg hat Steve Mounié bislang keine tragende Rolle eingenommen. Derweil waren seine Erwartungen hoch, als sich der 30-jährige Stürmer im Sommer dem Fußball-Bundesligisten anschloss. Etliche Angebote hatte er vorliegen, hätte bei Stade Brest bleiben, aber auch zu einem Klub in Italien oder Griechenland wechseln können, erzählte er während des Aufenthalts mit dem FCA in Südafrika. „Ich hatte ein paar Möglichkeiten. Aber mein Ziel war es, weiterhin in einer großen Liga zu spielen. Und die Bundesliga ist eine große Liga.“ Offen sprach er darüber, dass der FCA der einzige Verein aus Deutschland gewesen sei, der sich für ihn interessiert habe. Deshalb sei die Wahl auf Augsburg gefallen.

Wirklich angekommen ist Mounié bislang in Augsburg und der Bundesliga nicht. Zu Beginn der Saison kam er zu längeren Einsätzen und stand einmal in der Startelf, seit Ende Oktober wurde er seltener eingewechselt und kam nicht über Kurzeinsätze hinaus. Die FCA-Verantwortlichen hatten sich von ihrem Neuzugang insgeheim mehr erwartet, gerade in der Chancenverwertung waren sie teils unzufrieden. Der Nationalspieler aus dem Benin hat in der laufenden Saison einen Treffer vorbereitet. Ende Oktober beim DFB-Pokalsieg gegen den FC Schalke 04 (3:0).

Angers SCO aus der Ligue 1 an FCA-Stürmer Mounié interessiert

Mounié war im Sommer aus Brest gekommen. In der französischen Ligue 1 hatte er mehrere Jahre gespielt und regelmäßig getroffen. Womöglich kehrt Mounié in der Wintertransferperiode nach Frankreich zurück. Mit Angers SCO soll sich laut Foot Mercato ein Klub für den Augsburger Angreifer interessieren. Im Gespräch ist eine Leihe. Der Angers Sporting Club de l’Ouest ist in der Hauptstadt des französischen Départements Maine-et-Loire beheimatet und steht derzeit auf Platz 14 der Ligue 1.

Mouniés Vertrag beim FC Augsburg läuft bis Ende Juni 2027. Dass er sich dem FCA anschloss, begründete sich nicht nur sportlich, sondern auch in wirtschaftlicher Vernunft. Mit 30 Jahren müsse man über die Zukunft nachdenken, meinte er nach seinem Wechsel. „Brest hat mir keinen langen Vertrag angeboten, Augsburg schon. Das war ein Grund für meine Entscheidung.“