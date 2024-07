FC Augsburg Südafrika statt Südtirol – was den FCA im Trainingslager erwartet

Im Auftrag der Deutschen Fußball Liga (DFL) reist der FC Augsburg in die Region Mpumalanga. Der Sport rückt dabei teils in den Hintergrund, bedeutender ist die Rolle als Markenbotschafter. So reagiert Geschäftsführer Ströll auf Kritik.