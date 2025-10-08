FCA kommt im Test gegen Ulm nicht über ein Remis hinaus

Früher, da konnten die Trainer des FC Augsburg die Länderspielpause nutzen, um ihr Team im laufenden Punktspielbetrieb ein wenig neu zu justieren. Da waren oft nicht mehr als ein halbes Dutzend Profis mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Das ist lange her. Bis tief in die nächste Woche hinein muss FCA-Trainer Sandro Wagner auf elf Profis aus dem Bundesliga-Kader verzichten.

Dementsprechend bunt gemischt war die Startelf am Mittwoch beim Testspiel des FCA im Burgauer Sportzentrum, dort hat normalerweise der Kreisklassist TSV Burgau seine Heimat, gegen den SSV Ulm. Dementsprechend schwer tat sich der FCA auch beim 1:1 gegen Drittligisten.

Marius Wolf nahm zunächst auf der Bank des FCA Platz

Neben sieben Profis, darunter auch Senkrechtstarter Noahkai Banks, der bei der USA nur auf Abruf nominiert ist, standen auch vier Jugendspieler auf dem Platz. Auf der Bank nahm zunächst Marius Wolf Platz, der gegen Wolfsburg nach Vereinsangaben krankheitsbedingt gar nicht im Kader gestanden hatte. Der 3:1-Sieg gegen den VfL hatte nach dem verunglückten Saisonstart viel Druck vom Kessel genommen.

Für den Routinier Wolf durfte zunächst Anton Kade Spielminuten sammeln. Der Neuzugang vom FC Basel bereitete nach einer Viertelstunde mit einer schönen Umschaltbewegung auch die 1:0-Führung von Kapitän Phillip Tietz vor. Eine kleine Aufmunterung für Tietz, den Wagner derzeit im FCA-Sturm hinter Samuel Essende einsortiert hat. Danach kontrollierte der FCA vor rund 2.000 Zuschauern das Spiel. Allerdings nur bis zur 39. Minute. Da schlossen die umtriebigen Ulmer, derzeit Zwölfter in der 3. Liga, eine schöne Kombination im FCA-Strafraum durch Lucas Röser zum nicht unverdienten 1:1-Halbzeitstand ab.

Der FCA hatte in der Schlussphase noch Chancen auf den Sieg

Nach dem Wechsel tat sich lange nicht mehr viel auf dem tiefen und teilweise schmierigen Rasen. Nach 62 Minuten kam Marius Wolf. Dann hatte Ulm ein paar Chancen, ehe der FCA sich noch einmal im Offensivbereich betätigte.

Dann geht es am Samstag, 18. Oktober, zum 1. FC Köln. Der Aufsteiger ist mit zehn Punkten fulminant in die Bundesliga gestartet. Und dort ist es wie beim FCA früher: Da fehlen nur drei Nationalspieler. Isak Johannesson, Jakub Kaminski und Said El Mala.

FC Augsburg Labrovic - Bauer (72. Meiser), Zesiger, Banks (72. Paul Wolf) - Kade, Adleff, Bleicher (62. Marius Wolf), Reinheimer (46. Selimovic), Pedersen (62. Lindermeir) - Schnitzer (72. Dreo) - Tietz