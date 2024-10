Wie reagiert FCA-Trainer Thorup auf die Gegentorflut?

Rund eine halbe Stunde lang sah es danach aus, als könnte der FC Augsburg den Trend durchbrechen. Beim SC Freiburg stand in der Defensive die Null. Dann jedoch leisteten sich die Augsburger Spieler katastrophale elf Minuten, in denen sie sich gleich drei Treffer fingen. Sportdirektor Marinko Jurendic zeigte nach dem 1:3 (0:3) bezüglich der Auswärtsbilanz Galgenhumor. Nach zwei vorangegangenen 0:4-Pleiten in Heidenheim und Leipzig hätte man diesmal ein Tor weniger bekommen und erstmals in der Fremde getroffen. Danach allerdings wurde der 46-jährige Schweizer ernst, indem er klarstellte: „Wir müssen jetzt die defensive Stabilität hinbekommen, weil das die Basis des Erfolgs ist.“

