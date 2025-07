FCA-Profi Breithaupt: „Glaube, dass es einen Plan mit mir gibt“

Tim Breithaupt musste eine Sonderschicht schieben. Das Testspiel gegen den TSV Gersthofen war längst beendet und Trainer Sandro Wagner bahnte sich seinen Weg durch die Fans, während Breithaupt noch über den Rasen jagte – instruiert von Athletiktrainern. Erst mit Verzögerung durfte er Feierabend machen. Der Spieler ist zurück in Augsburg, nachdem er die Rückrunde beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern verbracht hatte. Breithaupt war verliehen worden, nachdem er beim FC Augsburg kaum Aussichten auf Einsätze hatte. Der ehemalige Trainer Jess Thorup setzte im defensiven Mittelfeld auf Kristijan Jakic, Elvis Rexhbecaj oder Leihspieler Frank Onyeka. Breithaupt spielte zu Saisonbeginn zweimal, danach nicht mehr.

Der gebürtige Offenburger gilt als ruhiges Gemüt. Wirkt stets aufgeräumt, wählt seine Worte mit Bedacht. Sich zu beschweren, ist seine Sache nicht. Durch Leistung möchte er überzeugen, im Training oder im Spiel. Im Test gegen den Bezirksligisten (9:0) deutete er seine Qualitäten an, traumhaft bediente er Mitspieler Aiman Dardari vor dessen zwischenzeitlichem 5:0. Breithaupt hat Übersicht und Ruhe am Ball, überzeugt durch gutes Passspiel. Was ihm mitunter zu fehlen scheint, sind Aggressivität im Zweikampf und Dynamik zum gegnerischen Tor. In Kaiserslautern zählte er zwischenzeitlich zum Stammpersonal, absolvierte etliche Spiele von Beginn an. Das änderte sich in den letzten Partien.

Transferfenster in der Fußball-Bundesliga ist bis zum 1. September geöffnet

Ob es in Augsburg in der kommenden Saison einen Kaderplatz für den ehemaligen U21-Nationalspieler gibt, lässt sich derzeit kaum abschätzen. Vertraglich ist der Schlaks mit den rotblonden Haaren bis Ende Juni 2028 an den FCA gebunden. Aber bleibt er tatsächlich so lange beim Bundesligisten? Noch sortiert sich der Klub bezüglich seines zentralen Mittelfelds. Ein System mit zwei defensiven „Sechsern“ zeichnet sich ab. Breithaupt konkurriert aktuell mit Jakic, Rexhbecaj, Arne Maier und Neuzugang Robin Fellhauer. Wobei bis zum Ende der Transferperiode (1. September) etliches neu geregelt werden könnte. Die Arbeitspapiere von Rexhbecaj und Maier enden im Juni nächsten Jahres. Verlängern oder verkaufen – das strebt der FCA an. Zugleich hat der Klub Interesse an Han-Noah Massengo (FC Burnley) und möchte Raum für Nachwuchstalente schaffen.

Breithaupt nutzt die Vorbereitung, um für sich zu werben. Die erste Woche hatte es gleich in sich. „Wir haben sehr hart und sehr intensiv trainiert. Das wird in den nächsten Wochen nicht weniger werden. Ich fühle mich gut und will weiter Gas geben.“ Allein durch den Trainerwechsel hat sich die Ausgangslage für Breithaupt verändert. Jeder Spieler will sich präsentieren und anbieten. Auch Breithaupt. „Ich will meine Chance nutzen, auf mich aufmerksam machen und zeigen, was ich drauf habe. Ich versuche, um meinen Platz zu kämpfen und mich reinzuarbeiten.“ Wagner fördert und fordert, soll nach dem Wunsch der FCA-Oberen verstärkt junge Spieler in die Mannschaft integrieren. Breithaupt ist kein Eigengewächs, dennoch ein Spieler im Entwicklungsalter. Er freut sich auf den Input von Wagner. „Er gibt uns jungen Spielern sehr viel mit, wir können von ihm sehr viel lernen.“

Tim Breithaupt macht sich ein Bild von seiner Situation beim FCA

Der Konkurrenzkampf wird sich in den nächsten Tagen verstärken. Mit Ausnahme von Chrislain Matsima und des verletzten Neuzugang Elias Saad sollten seit Anfang der Woche alle Spieler auf dem Trainingsplatz stehen. Wagner hat angekündigt, den Kader noch zu reduzieren. Mancher Spieler wird durchs Raster fallen. Breithaupt verweist auf seinen Vertrag. „Deshalb glaube ich schon, dass es einen Plan mit mir gibt. Das lasse ich auf mich zukommen. Ich versuche, mir selbst ein Bild von der Situation hier zu machen.“

Grundsätzlich fühle er sich in Augsburg sehr wohl, die Mitspieler hätte er während seiner Zeit in Kaiserslautern vermisst, erzählt er. Breithaupt macht, was ein Profi in einer solchen Lage eben macht: Er fokussiert sich auf Training und Testspiele. Klammert andere Dinge aus. Auf die Frage nach etwaigen Angeboten geht er daher nicht näher ein. „Ich konzentriere mich auf den FCA. Alles, was drumherum passiert, passiert ohnehin mit der Zeit. Dadurch, dass das Transferfenster so lange offen ist.“