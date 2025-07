Training ohne Zuschauer: Unmut bei einigen FCA-Fans wächst

Sie sind immer dabei. Seit Jahren. In vielen Trainingslagern. Dort waren sie gewohnt, jede Trainingseinheit anschauen zu können. So hatte es die kleine Fangruppe aus Augsburg auch für den Aufenthalt in Kollerschlag erwartet. Die Realität ist anders. Einige Einheiten des FC Augsburg sind in diesem Sommer nicht-öffentlich.

„Hätte ich das gewusst, wäre ich gleich wieder heimgefahren“, sagt Jürgen Schäfer. Der Rentner ist Dauergast beim FCA. Im Stadion, aber auch immer am Trainingsplatz. Die Atmosphäre in Kollerschlag gefällt ihm nicht. Sich ausgesperrt zu fühlen, das kommt bei ihm nicht gut an. Ein anderer Trainingsgast droht gar mit der Kündigung seiner Mitgliedschaft. Auch einige Einheimische mussten Anfang der Woche wieder umdrehen. Die Türen zum Platz waren zu. Weil der Verein manchmal die Pläne kurzfristig ändert und eine eigentlich öffentlich geplante Einheit nicht-öffentlich wird.

Tatsächlich waren in den vergangenen Jahren die Trainingseinheiten des FCA fern der Heimat zugänglich. Für die wenigen Fans, die ohnehin nur mit dem FC Augsburg unterwegs sind. Das Interesse ist bei anderen Vereinen deutlich größer. In Österreich nun aber ändern sich die Verhältnisse auch beim FC Augsburg. So wie es bei vielen Bundesligisten bereits der Fall ist.

Beim Taktiktraining soll kein externer Beobachter dabei sein

Lässt der Trainer taktische Inhalte einstudieren, will er die Öffentlichkeit nicht dabei haben. Damit andere Klubs nicht auf die Idee kommen, zu spionieren. Sandro Wagner lässt häufig taktisch trainieren. Vor allem mithilfe der riesigen Videowand, die neben dem Platz steht. Kommt die zum Einsatz, soll kein externer Beobachter dabei sein.

Der Klub versucht, den Wünschen der mitreisenden Fans dennoch gerecht zu werden. So wurde etwa am Mittwoch das Training zweigeteilt. Auf einem Platz durften die Zuschauer eine komplette Einheit dabei sein, auf dem anderen waren die Türen geschlossen. Richtig besänftigt das aber einige der angereisten Fans nicht. Sie wollen bei jeder Einheit zuschauen – so wie sie es seit Jahren gewohnt sind. Die Zeiten aber ändern sich. Auch am Donnerstag, an dem nichts zu sehen sein wird. Die einzige Einheit am Nachmittag ist nicht-öffentlich. Standards stehen auf dem Programm.