Hier bereitet sich der FCA in Österreich vor

Ein bisschen runterfahren, zumindest körperlich. Das ist der Plan für die ersten beiden Tage im Trainingslager in Kollerschlag, nachdem die bisherigen Wochen unter Sandro Wagner sehr intensiv waren. Am Freitagabend standen noch zwei Testpartien in Dillingen über je 90 Minuten gegen Rot-Weiss Essen an. Die erste Partie ging mit 1:2 verloren, Begegnung zwei gewann der Bundesligist mit 4:1 gegen den Drittligisten.

„Das war ein sehr gut organisierter Gegner“, sagte Sandro Wagner, der Drittligist sei vor allem in der Physis einen Schritt voraus gewesen. Die Augsburger dagegen hätten im Trainingsalltag keine Rücksicht auf das Spiel genommen. „Wir haben eigentlich keine Spielfrische, aber das haben wir in Kauf genommen“, meinte der neue Trainer.

Körperlich seien alle Akteure im roten Bereich gewesen. Deshalb auch erst einmal etwas Ruhe nach der Ankunft im Trainingslager. „Körperlich werden wir runterfahren, mental aber bleiben wir weiter am Limit“, sagte Wagner.

Mit zwei Bussen fuhr der FCA nach Österreich

Gruppendynamische Prozesse standen daher am ersten Tag in Kollerschlag im Vordergrund, am Sonntag werden vornehmlich Standards auf dem Programm stehen. Am Samstagmorgen ging es um 9 Uhr an der WWK-Arena los, um kurz vor 13 Uhr fuhren die beiden Mannschaftsbusse vor dem Loxone-Campus in Kollerschlag vor. Im einen saßen die Spieler, im anderen das Trainerteam samt Staff.

Alles war für die Ankunft der Augsburger vorbereitet. Der Trainingsplatz ist mit großen Bändern in Vereinsfarben umgeben, auch um einen Sichtschutz zu bieten. Nicht jede Einheit wird öffentlich sein. Erstmals trainiert die Mannschaft am Samstagabend um 17 Uhr auf dem gepflegten Rasen.

Gleich nach der Ankunft ging es in die Zimmer und in den Keller des großen Anwesens, um sich alle nötigen Ausrüstungen für das Training zu holen. Kurz danach stand das gemeinsame Mittagessen an.

Das Hotel liegt in Kollerschlag im Bezirk Rohrbach. Rund 1500 Menschen leben hier. Es ist ein ruhiges Umfeld, in dem sich der FCA auf die Saison vorbereitet. Die Anlage wurde erst im September 2023 eröffnet und bietet alle Annehmlichkeiten einer hochwertigen Unterkunft. 82 Hotelzimmer stehen zur Verfügung, die billigsten beginnen je nach Reisezeit bei knapp 200 Euro.

Sparta Prag war vor dem FCA in Kollerschlag

Mehrere Besprechungsräume stehen zur Verfügung, zudem ein großer Wellness-Bereich mit einem beheizten Infinity-Pool. Auch der Fitnessbereich ist groß dimensioniert. Den Augsburger Profis sollte es also an nichts fehlen. Der Trainingsplatz liegt nur wenige Gehminuten oberhalb des Hotelkomplexes. Als bislang einziger Profiverein war Sparta Prag zweimal im Loxone-Campus zu Gast. Und nun eben der FCA mit Sandro Wagner.

Die deutsche Grenze liegt nur wenige Kilometer entfernt, bis nach Passau sind es 40 Kilometer. „Wir werden sehr gute Bedingungen haben“, sagte der Trainer. Es gäbe noch einige Themen zu bearbeiten. Etliche Abläufe müssten noch besser automatisiert werden, das Umschaltspiel ist eine Baustelle, zudem müsse sich das Verhalten im Ballbesitz verändern. Einige Baustellen also, an denen Wagner nun intensiv mit seiner Mannschaft arbeiten kann.