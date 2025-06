Wo stehen die U21-Helden vom FCA heute?

Ljubljana. 6. Juni 2021. Finale gegen Portugal. Womöglich war dieses eine Spiel bislang das beste seiner Karriere. Niklas Dorsch zeigte eine herausragende Leistung. Lief und kämpfte im defensiven Mittelfeld, stopfte Löcher, bearbeitete Gegenspieler, bis zur Erschöpfung. Die Bilder dieses Dauerläufers blieben hängen. Eine abgespeckte Version des Schweinsteigers vom WM-Finale 2014. Dorsch hatte die Bühne genutzt, die ihm die U21-Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn geboten hatte. Gewann mit der deutschen U21-Nationalmannschaft den Titel, prägte sich ins Gedächtnis ein. Dorsch, in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet, spielte damals in der belgischen Liga bei KAA Gent. Seine Leistungen waren bis dato nicht herausragend, doch plötzlich war er in aller Munde.

