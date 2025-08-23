Vincenzo Grifo und die Liebe zum FCA-Gegner SC Freiburg

Diesen einen Makel hatte die vergangene Saison. Der SC Freiburg hatte den Übergang von Kult-Trainer Christian Streich zu Julian Schuster gut hinbekommen. Das Vorderfeld der Tabelle war der kontinuierliche Aufenthaltsort, womit nicht zwingend zu rechnen war. Am Ende gelang sogar die Qualifikation für das internationale Geschäft. Die Europa League wurde es, sogar die Champions League war in Reichweite. Nur den Ball per Elfmeter im Tor unterzubringen, das gelang den Freiburgern nicht.

Vincenzo Grifo ist eigentlich ein Spezialist für Standardsituationen und somit auch für Strafstöße. Die Verantwortung übernahm der Italiener auch in der vergangenen Saison – und scheiterte bei all seinen drei Versuchen. Das sei ihm in all den Jahren zuvor nicht passiert, sagt der 32-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Nun sei es aber keineswegs so, dass er in der am Samstag beginnenden neuen Bundesligasaison kneifen werde, sollte es wieder zu einem Strafstoß kommen. „Ich habe dieses Selbstvertrauen und gehe trotzdem zum Punkt“, betont Grifo.

Womöglich schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den FC Augsburg. Dessen Torwart Finn Dahmen jedenfalls kennt die Freiburger Statistik aus der vergangenen Saison. „Wenn es einen Elfmeter geben sollte, habe ich grundsätzlich keine Angst davor, sondern freue mich auf diese Situation“, sagt Dahmen. Wenngleich er um die eigentliche Stärke von Grifo aus elf Metern natürlich weiß.

Grifo peilt den Torrekord von Nils Petersen an

Grifo hat in diesem Sommer seinen Vertrag ein weiteres Mal verlängert. Seit 2019 spielt der gebürtige Pforzheimer für den SC Freiburg und zählt dort zu den Leistungsträgern. Für ihn passt einfach das Rundumpaket im Breisgau. Seine Familie fühle sich sehr wohl, sportlich biete ihm der Sport-Club die besten Voraussetzungen. „Ich bin in den vergangenen Jahren zu einem reifen Bundesliga-Spieler geworden“, sagt Grifo, „ich will diesen Weg mit dem SC Freiburg weitergehen.“ Und im Idealfall den Freiburger Torrekord einstellen, den Nils Petersen mit 105 Treffern hält. Grifo steht derzeit bei 94 Toren. „Ich werde mein Bestes geben, um den Rekord zu brechen“, sagt er.

Lange hat Grifo unter Christian Streich gespielt. Vor der vergangenen Saison fand in Freiburg der große Umbruch statt. Streich hörte auf, Julian Schuster übernahm. Ein Wechsel mit ungewissem Ausgang. „Wir hatten natürlich gehofft, dass es gut geht. Aber wissen konnte es niemand“, sagt Grifo. Es ging sogar sehr gut. Fortsetzung erwünscht.

Ein konkretes Saisonziel haben die Freiburger nicht formuliert. Grifo aber meint: „Man versucht immer, konstant zu bleiben und nicht schlechter zu werden“. Die große Herausforderung sei es, das Erreichte zu bestätigen. Das werden die Freiburger auch in dieser Saison versuchen.

Im Pokal haben sie in der ersten Runde mit 2:0 in Lotte gewonnen. Keine Glanzleistung, aber eine souveräne Vorstellung. Überhaupt sei die Vorbereitung gut gewesen, so Grifo. „Wir haben gut gearbeitet. Es war wichtig, dass jeder mitziehen konnte.“ Vor allem offensiv haben die Freiburger einige Neuzugänge verpflichtet. Yuito Suzuki, Cyriaque Irié, Igor Matanovic oder Derry Scherhant hätten sich alle gut eingefügt. „Wir werden in dieser Saison mit der Dreifachbelastung alle brauchen“, sagt Grifo.

Der Italiener – neun Länderspiele hat er für die Squadra Azzurra absolviert – ist Vizekapitän und sieht sich in der Rolle, vor allem den jungen Spielern zu helfen. Er trage gerne diese Verantwortung. Das war schon unter Streich so und hat sich unter Schuster nicht geändert. Der Trainer aus dem eigenen Verein habe Streichs große Fußspuren von Anfang an gut ausgefüllt. „Er hat das sehr gut gemeistert und auch uns Spieler stark eingebunden“, so Grifo. Vor allem auch ihn, der den SC so gut kennt wie kaum ein anderer.

Augsburgs Sandro Wagner kennt Grifo noch als Gegenspieler

Viel hat sich über den Sommer in der Herangehensweise nicht verändert. Schusters fußballerisches Fundament steht. „Die Struktur funktioniert. Aber wir versuchen natürlich immer, uns weiter zu verbessern“, sagt Grifo. Die Europa-League-Teilnahme jedenfalls habe für großen Stolz gesorgt – zumindest nachdem die erste Enttäuschung über die verpasste Champions League überwunden war. „Wir haben gezeigt, dass wir mit viel Fleiß und Arbeit vor Mannschaften stehen können, die einen ganz anderen Etat haben“, sagt Grifo.

Los geht es für die Freiburger am Samstag mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg. Natürlich hat auch Grifo die durch die Verpflichtung von Sandro Wagner entfachte Euphorie verfolgt. „Sandro Wagner ist ein akribischer Trainer, der totale Lust hat, dort zu arbeiten“, sagt der 32-Jährige, der einen hoch motivierten Gegner erwartet. Er vergleicht die Situation mit der eigenen vor einem Jahr, als Schusters Start für viel Euphorie gesorgt habe.

Er selbst kenne Wagner noch gut als Gegenspieler, im gleichen Verein haben sie nie gekickt. „Wir werden uns am Samstag auf jeden Fall die Hand geben“, kündigt der Freiburger Routinier an. Vor und nach dem Spiel. Egal, wie es ausgeht.