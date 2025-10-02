„Von innen mehr Verantwortung“: Sandro Wagner nimmt FCA-Profis vor Wolfsburg-Spiel in die Pflicht

Nach dem verheißungsvollen Sieg gegen den SC Freiburg und der knappen Niederlage gegen den FC Bayern zum Start in die Bundesliga-Saison ging es mit den Leistungen des FC Augsburg bergab. Vor allem die beiden vergangenen Partien mussten FCA-Trainer Sandro Wagner dabei Kopfzerbrechen bereiten. Beim 1:4 zu Hause gegen Mainz und dem 1:2 in Heidenheim präsentierten sich die Augsburger teils desolat.

Der Druck auf Wagner nimmt zu. Am Samstag soll im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, Sky) die Kehrtwende her. Das sagte Sandro Wagner am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor der Partie:

Über den Konkurrenzkampf beim FCA nach dem Heidenheim-Spiel:

„Das haben wir Sonntag dann auch nochmal in einer guten Deutlichkeit wiederholt und nochmal klargemacht, dass jeder willkommen ist, sich zu zeigen. Dass wir unbedingt jetzt ein gutes Heimspiel machen wollen. Es war eine intensive Trainingswoche und es wird auf jeden Fall Veränderungen geben in der Startelf. (...) War auf jeden Fall Feuer drin in dieser Woche.“

Darüber, dass es keinen Strategiewechsel geben soll:

„Wir nehmen die Mannschaft weiterhin mit, weil wir gemeinsam auf die Reise gehen wollen und uns auf einer Reise befinden. Deswegen wäre es ja Quatsch, wenn man jetzt nach ein paar Spielen, die nicht gut waren, die Philosophie oder die Richtung ändern würde. Ich habe auch keinen gehört, der es blöd findet, so Fußball zu spielen. Jeder möchte den Ball haben, jeder möchte aktiv in eine Spielhaltung gehen. Von dem her sind weiterhin alle gut dabei.“

Über die Personalsituation beim FCA:

„Fabian Rieder ist dabei. Er musste das Training kurzzeitig mal abbrechen, ist aber komplett fit. Ich glaube, bis auf Jeff (Jeffrey Gouweleeuw, Anm. d. Red.) ist eigentlich jeder relativ fit. Ein, zwei angeschlagene noch, Arne Maier ist erkältet. Also bei ein paar wissen wir es noch nicht und können es morgen erst sagen.“

Darüber, wie richtungsweisend das Spiel gegen Wolfsburg ist:

„Jedes Bundesligaspiel ist wichtig, definitiv. Es gibt auch keine Bonusspiele. Wir müssen einfach jedes Spiel so angehen, dass wir es richtig gut bestreiten wollen. Wir haben jetzt zwei richtig schlechte Spiele gehabt in vielen Bereichen. Davor haben wir viele gute, teilweise sehr gute Sachen gesehen. Die Mannschaft weiß, dass sie jetzt gefordert ist. Auch hier zu Hause: Ich habe jetzt gelesen, dass es seit März keinen Heimsieg gab, was einfach nicht gut ist, was schlecht ist. Das müssen wir, das wollen wir unbedingt ändern. Eine gute Einstellung zum Spiel zu haben, ein gutes Feuer, das sind die wichtigen Themen am Samstag.“

Inwieweit der FCA am Samstag ein gutes Spiel machen will oder muss:

„In jedem Bundesliga-Spiel muss ein gutes Spiel kommen.“

Wie viel Druck Sandro Wagner aushält:

„Um mich geht es ja gar nicht. Und es ist doch ganz normal, dass wenn man Fußballspiele nicht gewinnt, dass es dann etwas negativer wird in der Berichterstattung. Ich finde das auch völlig okay. Und in der Kabine? Das kann ich nicht beantworten, weil ich nicht mehr in der Kabine sitze.“

Ob die Spieler oft zu kompliziert denken – statt einfachem Spiel:

„Fußball ist ja schon ein subjektiver Sport. Für den einen ist es einfach, für den anderen ist es schwer. Der Spielplan für Heidenheim war sehr einfach gestrickt. Auch das Feedback aus der Mannschaft vorher war, dass es ja wirklich nicht kompliziert ist. An dem liegt‘s nicht. Es liegt wirklich an dem Vertrauen untereinander, an der Achse. Damit wir in eine gewisse Verantwortungsphase kommen, dass jeder sich auch wirklich verantwortlich fühlt für das Spiel und für Situationen im Spiel, wenn mal was nicht funktioniert. Wenn zum Beispiel das Anlaufen nicht funktioniert, dann brauchen wir einfach ein, zwei Spieler, die das in die Hand nehmen, eine gute Ordnung. Das kannst du nicht immer von außen machen, weil‘s laut ist und ich nicht einfach draufrennen kann. Da brauchen wir auch von innen mehr Verantwortung. Es ist alles im Aufbau aktuell, weil wir natürlich auch viele neue Spieler haben, den einen oder anderen jungen Spieler haben. Es ist gerade so eine Phase, in der wir uns finden müssen, schnell finden müssen. Weil ich natürlich weiß, dass wir Spiele gewinnen wollen und müssen. Da sind wir in einem Prozess, was wir von Anfang an gesagt haben. Genau da befinden wir uns.“

Wer die Spieler sind, die vorangehen müssen:

„Alle. Gerne immer alle.“

Was man in der Trainingswoche korrigieren konnte:

„Wenn man Spiele gewinnt, ist nicht immer alles cool und gut. Und wenn du Spiele verlierst, ist auch nicht immer alles schlecht. Es sind nicht 720 Punkte, die wir angehen mussten. Wir haben uns auf klare Strukturen geeignet diese Woche – gegen den Ball, mit Ball. Diese Prinzipien, die wir eigentlich von Tag eins haben, werden aus dem Baukasten rausgenommen und die wollen wir jetzt für dieses Heimspiel sehen. Das waren so die Dinge, an denen wir die letzten Tage gearbeitet haben.“

Wie gefährlich die Situation für den FC Augsburg tabellarisch ist:

„Wenn wir gewonnen hätten in Heidenheim, wären wir jetzt, glaube ich, Neunter oder Zehnter. (...) Wir müssen uns ein bisschen frei machen von der Frage: Was ist wenn? Weil, wenn du mit einer Angsthaltung in ein Fußballspiel gehst, macht das etwas mit einem und das macht etwas mit einer Gruppe. Ich würde einfach nur das Positive sehen: Wir können jetzt am Samstag in eine gute Richtung starten. (...) Wenn du mal ein paar Spiele ergebnistechnisch und inhaltlich schlecht spielst, ist es doch schön, dass man jedes Wochenende die Möglichkeit hast, das zu verändern. Und dass es nicht in Stein gemeißelt ist für Monate.“

Ob Wagner bereits das Gefühl hat, im Abstiegskampf zu stecken:

„Ich habe ein bisschen gehört, was die anderen Trainer sagen, die da in der zweiten Tabellenhälfte stehen. Da spricht am fünften Spieltag noch keiner vom Abstiegskampf. Deswegen würde ich mich da auch an die anderen halten wollen.“

Darüber, dass der FCA bei Gelben Karten und Fouls zu den führenden Teams gehört:

„Zu dem Zeitpunkt, wo wir uns in der Saison befinden, sind Gelbe Karten noch nicht so ausschlaggebend. Grundsätzlich sind Gelbe Karten ja kein Signal für eine gute oder eine schlechte Mannschaft. Atlético Madrid spielt seit mittlerweile über einem Jahrzehnt sehr erfolgreich und sammelt auch mal ab und an eine Gelbe Karte.“

Über den Gegner am Wochenende, den VfL Wolfsburg:

„Erstmal habe ich mir gerade die PK vom gegnerischen Trainer angehört. Die haben fünf Punkte. Und unser großer Wunsch wäre, das Spiel zu gewinnen und dann vor Wolfsburg zu sein. Sie haben eine Mannschaft mit individuell hochkarätigen Spielern, das muss man einfach so sagen. Nicht zuletzt mit Christian Eriksen einen Top-Spieler dazubekommen. Sie müssen sich auch finden, haben einen neuen Trainer, ein neues Spielsystem, haben letztes Jahr ganz anders gespielt. Ich habe zwischen den Zeilen gehört, dass sie sich auch Zeit geben wollen, um diesen Prozess zu starten. Da sieht man vielleicht die eine oder andere Parallele. Jetzt kann am Samstag entweder Wolfsburg oder wir in dieser Phase Wind oder Kraft oder einen Flow mitnehmen.“

Über Finn Dahmen, der wieder für die DFB-Elf nominiert ist:

„Es freut mich natürlich, es freut uns als Verein sehr, dass Finn dabei ist, das hat er sich auch verdient. Gibt es einen Push? Es ist sicherlich kein Nachteil, wenn wir einen deutschen Nationalspieler an Bord haben. Grundsätzlich glaube ich aber, dass nach den letzten zwei Spielen keiner mehr einen Push benötigt.“

Über einen möglichen Vorteil durch Cédric Zesiger, der vor der Saison aus Wolfsburg kam:

„Zesiger ist erstmal ein toller Typ, ein toller Mensch und ein ganz wichtiger Spieler für uns. Er hat schon sehr gute Spiele gemacht in den letzten Monaten. Er hat jetzt ein paar unglückliche Aktionen gehabt, er hing beim einen oder anderen Gegentor drin. Aber wir glauben sehr an ihn. Auch an ihn als wichtigen Faktor in unserer Mannschaft. (...) Ich glaube, das ist sehr differenziert: Der eine Spieler hat eine gewisse Leichtigkeit gegen den Ex-Gegner, der andere fühlt sich ein bisschen gehemmt. Das kann man nicht so pauschal sagen.“

Über das Zwischenfazit nach drei Monaten im Amt:

„Traue ich mich nicht. Jetzt ist wichtig, dass wir gegen Wolfsburg gewinnen – kein Zeitpunkt, um jetzt über ein Fazit zu sprechen.“

Ob die mögliche Einstellung des Negativrekords (fünf Pleiten in Folge) dunkel über der Trainingswoche schwebt:

„Jetzt schwebt es gerade dunkel in meinem Kopf, jetzt, wo Sie es gesagt haben. Ich habe das davor nicht gewusst. Aber Spaß beiseite: Wichtig ist jetzt, dass wir uns frei machen von negativen Gedankengängen. (...) Wir wollen positiv sein.“

Ob Wagner Angst hat, dass er auf der Reise des Teams bei weiteren Niederlagen nicht mehr dabei sein könnte:

„Für mich ist es ganz klar, dass wir hier gemeinsam etwas auf die Beine stellen wollen. Ich habe von Anfang an gesagt, dass es eine Entwicklung ist, die wir zusammen haben. Eine Entwicklung braucht Zeit. Das ist ganz normal in einer Fußballmannschaft, dass wenn man Sachen verändern will, dass nicht gleich alles von Anfang an läuft. Das wäre natürlich wunderbar gewesen, wenn wir sofort in jedem Spiel gewonnen hätten. Trotzdem sehe ich gute Strukturen. Nur die Ergebnisse müssen besser werden. Und vor allem die letzten zwei Spiele waren einfach schlecht, da gibt es nichts schönzureden. Wir wollen dieses schlechte Gesicht, das wir jetzt zweimal gezeigt haben, nicht nochmal zeigen. Das soll uns nicht passieren und das wird uns auch nicht passieren, dass wir in so vielen Phasen so auftreten.“

Ob man am Spielfeldrand zu aktiv sein kann:

„Ich glaube nicht. (...) Ich glaube, egal welche Trainer sie nehmen im internationalen oder nationalen Vergleich, da muss jeder seine Art haben, wie er es vorleben will. Mein Feedback von den Jungs ist sehr, sehr positiv. Sie freuen sich, dass da jemand draußen ist, der sie unterstützt und der mit Feuer und Flamme dabei ist und hinter ihnen steht. Von dem her ist das eigentlich eher positiv.“

Ob er beibehalten will, ein Lernender zu sein:

„Auch wenn ich in 30 Jahren 67 bin, bin ich auch noch Lernender.“