FCA-Trainer Thorup lässt sich für Stuttgart vom FC Bayern inspirieren

Der Überflieger der Hinrunde ist ganz klar der VfB Stuttgart, vom letztjährigen Relegationsteilnehmer in die Spitzengruppe der Bundesliga, eine phänomenale Performance.

Extreme Ballsicherheit zeichnet den VfB aus, Shooting Star Guirassy (16 T.), dazu sich ins Rampenlicht Spielende wie Anton, Führich und Undav.

Interessant, aktuell steht man bei 31 Punkten, in der letzten Saison warens gerade Mal 33 Punkte. Mit einem Sieg würde man sogar auf Platz 3 klettern.

Der Südgipfel fand am Sonntag in München statt, klar war die Bayern konnten sich keinen Ausrutscher mehr erlauben. Das Spitzenspiel war überraschend ziemlich einseitig, die Spätzle wurden zur Beilage degradiert. XGoals 0,18.

Wenn man sich was abschauen konnte war es das schnelle Umschaltspiel der Bayern, am besten die Blaupause auflegen. Tja, wie steckt der VfB dieses Spiel weg indem man absolut chancenlos war. Ihre Heimbilanz steht bei 6 S, 1 U, 1 N.

Nach dem Punktgewinn gegen den BVB wird man sich auch gegen den Tabellenvierten was ausrechnen, aber die Stuttgarter sind schon ein anderes Kaliber, vor allem mannschaftlich gefestigter.

Der FCA-ZUG muss die Basics auf den Platz bringen nur so haben wir eine Chance. Die Frage stellt sich, bleibt Trainer Thorup bei seiner offensiven Ausrichtung oder verdichtet er das Mittelfeld.

Was die Startelf anbelangt da gehe ich davon aus wird Iago wenn er fit ist die linke Außenbahn bespielen; Mbabu oder Gumny, ansonsten wird der Trainer wohl keine Änderung vornehmen.

Ehrlicherweise glaube ich nicht das wir was abgreifen, außer Dahmen steht anschließend wieder in der Spieltags-Elf ...



Antworten Melden