Hat Thorup gegen die Bayern einen Wechselfehler gemacht?

Lange Zeit sah es für den FC Augsburg im Spiel gegen die vermeintlich übermächtigen Bayern danach aus, als ob man etwas Zählbares mitnehmen könne. Ein Pfiff von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck brachte das Spiel aber zum Kippen, das mit einem 3:1-Erfolg für die Münchner endete. Die strittige gelb-rote Karte für Cedric Zesiger war der Knackpunkt, zumal in direkter Folge die 2:1-Führung für den FC Bayern fiel. Jöllenbecks Entscheidung wurde danach heftig diskutiert.

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic etwa schäumte und forderte gar, den Videobeweis abzuschaffen - wobei zur ganzen Wahrheit auch gehört, dass der VAR bei gelb-roten Karten gar nicht eingreifen soll. Die verhängnisvolle 61. Minute beschäftigt die Viererkette, den FCA-Podcast unserer Redaktion, aber noch aus einem anderen Grund: Hat sich FCA-Trainer Jess Thorup mit einem Wechselfehler vercoacht? Diesmal diskutieren Johannes Graf und Florian Eisele über das Spiel und dessen Nachwirkungen.

Anlass zur Kritik ist – neben der tatsächlich fragwürdigen Entscheidung des Schiedsrichters – die personelle Strategie von Thorup direkt nach dem Gegentor. Der dänische Coach hatte direkt nach dem Platzverweis Innenverteidiger Keven Schlotterbeck als Zesiger-Ersatz in der Dreierkette sowie Elvis Rexhbecaj zum Aufwärmen geschickt. Als das Duo an der Seitenlinie stand, traf Kane zum 2:1 für den FCB. Nach dem Gegentreffer gingen für die beiden defensiven Einwechselspieler die Offensivkräfte Alexis Claude-Maurice und Fredrik Jensen runter, so dass nur noch Stürmer Samuel Essende als letzter Offensivspieler blieb. Die Folge: Chancen für den – natürlich auch dezimierten – FCA waren danach Mangelware, Bayern kontrollierte das Spiel. Daran änderte auch die Herausnahme von Essende für Phillip Tietz nichts. Erst neun Minuten vor Ende der regulären Spielzeit änderte sich das mit den Hereinnahmen von Mert Kömür und Mergim Berisha.

FCA-Trainer Thorup brachte Kömür und Berisha erst neun Minuten vor dem Ende

Berisha, der sein erstes Spiel nach der Rückkehr aus Hoffenheim machte, hatte wenig später sogar die Chance zum Ausgleich. Die Frage, die es sich nicht nur in diesem Spiel zu stellen lohnt: Warum ist Kömür nicht früher gekommen? Darüber spricht die Viererkette ebenso wie über die geringen Einsatzzeiten eines weiteren FCA-Talents. Themen sind diesmal auch die große Chance, die sich im kommenden Auswärtsspiel in Bochum bietet, die offene Zukunft eines Führungsspielers und der Umstand, warum der FC Augsburg im Saisonfinish ganz besonders auf den SV Werder Bremen achten sollte.

