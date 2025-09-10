Beim FCA-Heimspiel gegen Leipzig gibt es eine besondere Aktion für Familien

Der Vorverkauf für die nächsten Heimspiele des FC Augsburg startet. Ab Dienstag, dem 9. September um 14 Uhr, haben FCA-Mitglieder die Möglichkeit, sich bis zu vier Tickets pro Spiel zu sichern. Das teilte der FC Augsburg am Montag mit. Welche Spiele gehen in den Vorverkauf und wann kommen auch Nicht-Mitglieder an Tickets? Und warum ist das Heimspiel gegen RB Leipzig für Familien besonders interessant? Wir geben die Antworten.

BVB und HSV: FCA-Ticketvorverkauf beginnt am 9. September

Wenn der Vorverkauf für FCA-Mitglieder am Dienstag startet, dann sind Tickets für folgende Heimspiele in der WWK Arena zu erwerben:

Samstag, 04.10.2025, 15.30 Uhr: FCA – VfL Wolfsburg

Samstag, 25.10.2025, 15.30 Uhr: FCA – RB Leipzig

Freitag, 31.10.2025, 20.30 Uhr: FCA – Borussia Dortmund

Samstag, 22.11.2025, 15.30 Uhr: FCA – Hamburger SV

FC Augsburg: Familientickets gegen Leipzig günstiger

Der freie Verkauf für die Spiele gegen Wolfsburg und Leipzig startet dann für alle Fans – auch Nicht-Mitglieder – drei Tage später, am Freitag, den 12. September, um 14 Uhr. Für das Flutlicht-Spiel der Augsburger gegen den BVB und die Partie des FCA gegen den HSV erfolgt nach dem Mitglieder-Vorverkauf ein Vorverkauf für „Bestandfans“. Ein ganz „freier Verkauf“ findet für diese beiden Spiele „aller Voraussicht nach nicht statt“, heißt es auf der Homepage des FCA.

Die Tickets für die vier Partien sind unter anderem im FCA-Onlineshop als auch in den üblichen Verkaufsstellen in Augsburg erhältlich. Besonders interessant für Familien dürfte dabei das Spiel des FCA gegen RB Leipzig sein. Wie der Verein mitteilt, wird bei das Heimspiel am 25. Oktober als „KidsClub-Spieltag“ gefeiert, da der Club sein 15-jähriges Bestehen feiert. Für den Kartenverkauf bedeutet das konkret, dass es in den Kategorien 2 und 3 vergünstigte Familientickets gibt. Hier kostet das Bundle für einen Erwachsenen sowie ein Kind dann nur 39 statt 60 Euro (Kategorie 2) beziehungsweise 30 statt 48 Euro (Kategorie 3).

Noch Restkarten für FC Augsburg vs. Mainz 05

Das nächste anstehende Heimspiel bestreitet der FCA am Samstag, den 20. September, gegen den 1. FSV Mainz 05. Für die Partie sind aktuell noch Restkarten erhältlich, teilt der FC Augsburg mit. Am vergangenen Wochenende fand keine Partie des FCA aufgrund der Länderspielpause statt.