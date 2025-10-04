Aaron Zehnters besondere Rückkehr zum FCA

Für Aaron Zehnter ist es kein alltägliches Spiel. Davon zeugen allein die vielen Ticketanfragen von Verwandten und Bekannten, von denen er mit einem Grinsen berichtet. Augsburg und der FCA waren für den 20-Jährigen eine prägende Zeit. Seinen Heimatort Sonderhofen, nahe Würzburg, hatte er als 14-Jähriger verlassen, in Augsburg wollte er seinen Traum vom Profifußball verwirklichen. Am Samstag schließt sich für ihn nun der Kreis, wenn er als Spieler des VfL Wolfsburg an seine ehemalige Wirkungsstätte zurückkehrt (15.30 Uhr, Sky). „Ich war schon länger nicht mehr dort, die Zeit vergeht schnell, aber ich freue mich sehr auf die Rückkehr“, sagt Zehnter im Gespräch. „Es ist einfach cool, wieder dort zu sein, ein paar bekannte Gesichter zu treffen und sich auszutauschen – auch wenn nicht mehr alle da sind.“



Mit 17 Jahren stand Zehnter erstmals im Profikader des FCA, eine Auszeichnung für den ehrgeizigen Außenverteidiger. „Als junger Spieler bei den Profis dabei zu sein, war schon ein Privileg – ich konnte wirklich viel mitnehmen.“ Schritt für Schritt hat Zehnter seine Karriere vorangetrieben, er galt als großes Talent, stand mit der U19 im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Als er im Januar 2023 gegen Bayer Leverkusen erstmals für den FCA in der ersten Liga zum Einsatz kam, fühlte er sich in seinem Tun bestätigt. Weitere Einsätze kamen jedoch nicht mehr hinzu. Zehnter wollte Spielpraxis und Perspektive, nicht in der U23, sondern in einem Profiteam. Er entschied sich für einen festen Wechsel zu Paderborn, statt sich ausleihen zu lassen. „Ich bin nicht der Typ, der jedes Jahr den Verein wechselt“, betont er. „Ich wollte einen festen Platz, ein Umfeld, wo ich mich über zwei, drei Jahre entwickeln kann.“

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aaron Zehnter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis