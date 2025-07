Warum sich der FCA ein Beispiel an Bielefeld nehmen kann

Zeit is 19:07 Derbyzeit, es ist angerichtet, die Münchner treffen auf das drittbeste RR-Team, der FCA gehört mit der Werkself und den Bayern zum illustren Kreis in 2025 nur eine Niederlage kassiert zu haben. Der Anspruch des Rekordmeisters ist es natürlich das zu ändern. Der FCA wird versuchen die Star-Truppe von der Isar möglichst lang zu ärgern, altbewährtes wird aufgeboten, max. Einsatz, Kompaktheit, vor allem über Außen und die Konter mutig ausspielen, sonst wird das ganze zu einseitig. In der HR bedurfte es schon eines Elfers um in 90 Min. in Führung zu gehen. Problem der Bayern, ihnen gehen verletzungsbedingt in der Defensive langsam die Optionen aus. Inwieweit das CL-Spiel gegen Inter bereits eine Rolle spielt bleibt abzuwarten. Was zeichnet einen Finn Dahmen aus, er ist ein guter Fußballer, hat die Ruhe weg und zeigt hervorragende Reflexe, das reicht. Letzter Sieg 2022, 1:0, der Berisha war's. Das Dutzend voll machen, da braucht's schon ne Top-Vorstellung.