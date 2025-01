Bleibt Steve Mounié beim FCA?

Als der FC Augsburg am Mittwochvormittag trainierte, weilte Steve Mounié unter seinen Kollegen. Das ist insoweit überraschend, weil der 30-Jährige eigentlich in den vergangenen Tagen ganz andere Pläne verfolgte. Beim FCA hatte er in den ersten vier Spielen dieses Jahres lediglich auf der Ersatzbank gesessen und war nicht zum Einsatz gekommen. Zuvor hatte Mounié im Herbst nur sporadisch mitgewirkt. Und Anfang dieser Woche kehrte auch noch Mergim Berisha zurück, der als Leihspieler von der TSG Hoffenheim kam. In Summe keine guten Aussichten für Mounié, der sich inzwischen reichlich Konkurrenz ausgesetzt sieht.

