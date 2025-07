Fredrik Jensen: Vom MLS-Transfertraum in die Bundesliga-Realität

Es lief die 67. Minute im Spiel des FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt, als Fredrik Jensen eine wahnsinnige Geschichte hätte schreiben können. Der 27-jährige Finne, der eigentlich den FCA bereits Richtung St. Louis hätte verlassen wollte, hätte die Augsburger gegen den Tabellendritten mit 1:0 in Führung bringen können.

Verhandlungen mit MLS-KLub St. Louis ohne Erfolg

Doch Jensen war vom Pfosten-Abpraller nach dem Schuss von Mergim Berisha so überrascht, dass er verstolperte. Es wäre auch zu schön gewesen. Und mit dem kurzfristigen Wechsel in die US-Profiliga MLS wird es nach Informationen unserer Redaktion auch nichts.

Die beteiligten Parteien (Spieler, MLS, St. Louis City) konnten sich nicht über einen Wechsel einigen. Dem Vernehmen nach soll es nicht am FCA gelegen haben. Das aktuelle Transferfenster in den USA schließt am Mittwoch. Jensen wird seinen Vertrag in Augsburg, der am Saisonende ausläuft, so wie es jetzt aussieht, erfüllen und dann den FCA nach sieben Jahren verlassen. Denn der FCA verzichtet dem Vernehmen nach, darauf, ein neues Vertragsangebot zu unterbreiten.

Fredrik Jensen flog in die USA

Kurz nach dem Bochum-Spiel war Jensen in Absprache mit dem FCA in die USA geflogen, um mit dem Klub und der MLS direkt zu verhandeln. Am Mittwoch fehlte er noch beim Auftakt-Training vor dem Frankfurt-Spiel, am Donnerstag war Jensen, der vor Kurzem seine Haare komplett abrasieren ließ, wieder zurück.

Seinen Startelf-Platz hatte der Finne gegen Frankfurt an Eigengewächs Mert Kömür verloren, der in Bochum in der 81. Minute eingewechselt worden war und in der 90. Minute den 2:1-Siegtreffer erzielt hatte.

Fredrik Jensen und Mergim Berisha werden gegen Eintracht Frankfurt eingewechselt

Gegen Frankfurt kam Jensen dann nach einer Stunde im Doppelwechsel mit Mergim Berisha für Mert Kömür und Samuel Essende (Berisha) ins Spiel.

Und beinahe hätten der Leihspieler der TSG 1899 Hoffenheim, der in der 83. Minute Glück hatte, dass ein Schubser gegen Ansgar Knauff nur mit Gelb geahndet wurde, und der Spieler, der schon in den USA sein wollte, eine sagenhafte Geschichte geschrieben. Aber eben nur beinahe.