Jan Moravek kehrt zum FCA zurück

Jan Moravek war schon am Montag beim Trainingsstart des FC Augsburg dabei. Als Sandro Wagner seine erste Einheit leitete, kam der Tscheche leicht verspätet an den Spielfeldrand. Er schaute interessiert zu und unterhielt sich länger mit Geschäftsführer Michael Ströll. Von 2012 bis 2022 war Moravek als Spieler beim FCA unter Vertrag, wegen vieler Verletzungen aber brachte er es nur auf 133 Einsätze. Im Sommer 2022 schloss er sich Bohemians 1905 in seiner Heimat an, seit 2023 war er vereinslos. Seine Spielerkarriere hat der 35-Jährige mittlerweile beendet.

Nun also die Rückkehr nach Augsburg. Wie der Fußball-Bundesligist in seinen sozialen Medien bestätigte, wird Moravek eine Position in der Scoutingabteilung übernehmen.

Die Augsburger bauen ihre sportliche Führung gerade um. Neu-Sportdirektor Benjamin Weber wird seine Position Ende Juli mit dem Start des Trainingslagers in Kollerschlag in Österreich übernehmen. Bereits im Amt sind Manuel Baum (Leiter Entwicklung und Innovation), Marc Lettau (Kaderplaner) und Julian Baumgartlinger (Koordinator Lizenzspielerabteilung). Auch sie waren allesamt interessierte Beobachter bei Wagners erstem öffentlichen Auftritt zu Wochenbeginn.

Wane hat mit Bochums Dufner schon zusammengearbeitet

Im Scouting des FC Augsburg ist seit März vergangenen Jahres Babacar Wane aktiv, er ist Christoph Janker unterstellt. Der 60-Jährige wirkte bei etlichen Transfers stark mit, vor allem bei Alexis Claude-Maurice, Samuel Essende und Steve Mounié. Oder zuletzt bei Kyliane Dong. Vor allem auf dem französischen Markt hat Wane also große Expertise.

Nach Informationen unserer Redaktion soll er aber schon vor einigen Wochen auf die FCA-Verantwortlichen mit dem Wunsch zugekommen sein, wieder mit seinem alten Weggefährten Dirk Dufner arbeiten zu wollen. Der ist mittlerweile Sportchef beim VfL Bochum und möchte dort die Scoutingabteilung umbauen. Wane und Dufner arbeiteten schon beim SC Freiburg zusammen, dort hat sich ein enges Vertrauensverhältnis gebildet. Nun geht es darum, eine gute Lösung für alle Beteiligten zu finden, der Wechsel von Wane wird wohl in den nächsten Tagen verkündet.

Der FCA jedenfalls fühlt sich auch ohne Wane in der Scoutingabteilung weiter gut aufgestellt. Auch durch das künftige Mitwikren von Jan Moravek.