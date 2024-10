Wie wird man im Ausland zum FCA-Fan?

Von dem Spiel, in dem er zum FCA-Fan wurde, weiß Charlie Short gar nicht mehr, wie es ausging. Es war ein Heimspiel gegen Alemannia Aachen, im Frühjahr 2011. Damals spielte der FC Augsburg noch in der 2. Bundesliga. Ein Unentschieden war es, glaubt Short, sicher ist er nicht. Der 60-Jährige wohnt in Birmingham, rund 1000 Kilometer weit entfernt von Augsburg – und ist Mitgründer der „FuggerBrits“, eines englischen FCA-Fanclubs.

